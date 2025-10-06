Interimrektor inom särskilt stöd nov-jan
Novant AB / Pedagogchefsjobb / Karlstad Visa alla pedagogchefsjobb i Karlstad
2025-10-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Karlstad
, Grums
, Bengtsfors
, Örebro
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vi söker en kvalificerad konsult med gedigen erfarenhet av skolledning och elevhälsa till ett uppdrag inom grundskola och anpassad grundskola. Uppdraget påbörjas snarast möjligt och pågår till den 31 januari 2026, med möjlighet till förlängning till den 28 februari 2026.
Om uppdraget
Uppdraget syftar till att stärka huvudmannens och skolornas arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Fokus ligger på att säkerställa att elever får rätt stöd i rätt tid och att processer och rutiner är i linje med gällande styrdokument och skollagstiftning.
Som konsult kommer du att:
Ge riktat stöd till rektorer kring rutiner, dokumentation, beslut och uppföljning inom särskilt stöd.
Handleda specialpedagoger i utredningsarbete, kartläggning och analys.
Vägleda speciallärare i praktiskt arbete med extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer.
Medverka i genomlysning av anpassad grundskola för att identifiera behov av strukturförbättringar.
Föreslå förbättringar av riktlinjer, rutiner och strukturer kopplat till stödinsatser.
Bidra med kompetenshöjande insatser för skolledningar, elevhälsa och pedagogisk personal.
Samverka nära med skolchef, rektorer och specialpedagogiskt nätverk.
Vi söker dig som har:
Fullgjord rektorsutbildning samt erfarenhet av ledarskap inom grundskola/anpassad grundskola.
Dokumenterad erfarenhet av elevhälsoarbete, särskilt stöd och kvalitetsarbete.
Djup specialpedagogisk kompetens och god kunskap om skollagen och stödprocessen.
Erfarenhet av handledning och kompetensutveckling för skolledare och specialpedagogisk personal.
Förmåga att utveckla rutiner och strukturer på både huvudmanna- och skolnivå.
Tidigare arbete i samband med Skolinspektionens granskningar eller liknande processer är meriterande.
Omfattning
Tidsperiod: 1 november 2025 - 31 januari 2026, med möjlighet till förlängning t.o.m. 28 februari 2026.
Omfattning: ca 4 dagar/vecka på plats, resterande tid på distans.
Placering: Värmlandsregionen.Publiceringsdatum2025-10-06Så ansöker du
Vi tillsätter uppdraget löpande. Skicka ditt CV och en kort presentation av din erfarenhet till kontakt@novant.se
senast den 17 oktober 2025.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor-särskiltstöd". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948) Jobbnummer
9543353