Interimchef Ekonomi - Stockholm
Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2025-09-29
Vi söker en erfaren Interimchef Ekonomi till en statlig myndighet i Stockholm. I rollen ansvarar du för att säkerställa hög kvalitet inom ekonomistyrning och bidra till en fortsatt utveckling av enhetliga arbetssätt. Ditt fokus kommer vara:
Budget, uppföljning och redovisning
Kvalitetssäkring av ekonomiarbetet
Implementering av enhetliga processer
Digitalisering och utveckling av ekonomiflöden
Rollen omfattar inte personalansvar.
Vem vi sökerFör att lyckas i rollen behöver du ha en stabil bakgrund från statliga myndigheter och gedigen erfarenhet av ekonomistyrning.
Kravprofil Relevant akademisk utbildning Minst 5 års erfarenhet av chefsuppdrag på statlig myndighet Erfarenhet av arbete på myndighetsledningsnivå Minst 5 års erfarenhet av ekonomiarbete på statlig myndighet Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling & digitalisering inom ekonomiområdet
Personliga egenskaperVi tror att du är:
Noggrann, effektiv och kommunikativ
Har en stark initiativförmåga och god samarbetsförmåga
Praktisk information om uppdraget
Placeringsort: Stockholm (50% distansmöjlighet) Uppdragsperiod: 20 oktober 2025 - 28 februari 2026 (möjlighet till förlängning t.o.m. 31 mars 2026) Omfattning: 100% Start: snarast möjligt efter avtalstecknande, men senast 15 oktober 2025 Arbete på distans är möjligt upp till 50%, men verksamhetens behov styr alltid
