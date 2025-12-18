Interim upphandlare
AS&B Executive AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2025-12-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS&B Executive AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Till vår kund i centrala Linköping söker vi en erfaren inköpare/upphandlare för att driva upphandlingar, från behovsanalys och kravställning till annonsering. Du blir en del av ett kompetent och välkomnande team som ser fram emot att få stöd under en planerad arbetstopp.
Uppdraget är planerat att påbörjas i början av 2026 och förväntas pågå till sommaren. Det här är i första hand ett uppdrag på deltid (80 %). Inledningsvis förväntas du arbeta på plats och sedan finns möjlighet till att variera arbete på plats med distansarbete.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Genomföra behovsanalys och kravställning för upphandlingar
Leda upphandlingsprocessen fram till annonsering
Hantera upphandlingar inom områden för tjänster av olika slag.
Tidigare upphandlingar, ramavtalshandlingar och underlag finns att tillgå.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom offentlig upphandling (t.ex. universitet eller yrkeshögskola) eller lång erfarenhet inom området
Minst tre års erfarenhet av att självständigt leda upphandlingar
Goda kunskaper inom LOU
Goda kunskaper i att ta fram kravspecifikationer och samarbeta med kravställare
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260), https://www.asb-executive.se Arbetsplats
AS&B Executive Jobbnummer
9653946