Interim upphandlare
AS&B Executive AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS&B Executive AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Till vår kund i centrala Linköping söker vi en erfaren inköpare/upphandlare för att driva upphandlingar, från behovsanalys och kravställning till annonsering. Du blir en del av ett kompetent och välkomnande team som ser fram emot att få stöd under en planerad arbetstopp.
Uppdraget är planerat att påbörjas i augusti och förväntas pågå under hela hösten. Det här är i första hand ett uppdrag på deltid (80 %) men omfattnigen kan diskuteras. Inledningsvis förväntas du arbeta på plats och sedan finns möjlighet till att variera arbete på plats med distansarbete.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Genomföra behovsanalys och kravställning för upphandlingar enligt LOU
Leda upphandlingsprocessen fram till annonsering
Hantera upphandlingar inom områden för tjänster av olika slag såsom entreprenader, byggtjänster, larm, kommunikationstjänster, material etc.
Tidigare upphandlingar, ramavtalshandlingar och underlag finns att tillgå.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom offentlig upphandling (t.ex. universitet eller yrkeshögskola) eller lång erfarenhet inom området
Minst tre års erfarenhet av att självständigt leda upphandlingar
Goda kunskaper inom LOU
Goda kunskaper i att ta fram kravspecifikationer och samarbeta med kravställare
Merit: erfarenhet av Kommers
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260)
Kungsgatan 41 (visa karta
)
582 18 LINKÖPING Arbetsplats
AS&B Executive Kontakt
Konsult
Emelie Törnvall emelie.tornvall@asb-executive.se 070-618 11 58 Jobbnummer
9939024