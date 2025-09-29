Interim Inköpschef - Sundsvall

Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundsvall
2025-09-29


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundsvall, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall eller i hela Sverige

Vi söker nu en erfaren och driven interim Inköpschef till en av våra kunder i Sundsvall. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill ta ett helhetsansvar för inköpsverksamheten under en period och bidra med både operativt och strategiskt stöd.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som interim Inköpschef kommer du att:

• Säkerställa att material beställs och finns på plats för att möta produktionens behov.
• Leda och stötta inköpsteamet, inklusive personalansvar.
• Driva och utveckla rutiner för material- och lagerstyrning samt transporter.
• Ansvara för leverantörsrelationer, avtalsfrågor och förhandlingar.
• Delta i och leda kostnadsreduceringsprojekt.
• Vara en aktiv del av ledningsgruppen och bidra till verksamhetens utveckling.

Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi samt dokumenterad erfarenhet av inköp på både operativ och strategisk nivå. Du har tidigare haft personalansvar och är van vid att arbeta med avtal, leverantörskontakter och förhandlingar.

Som person är du strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad med förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.

Uppdraget
Detta är ett interimsuppdrag med placering i Sundsvall. Start sker enligt överenskommelse och uppdragets längd bestäms i dialog med kunden.

Vi söker dig som är tillgänglig för ett uppdrag och som vill göra skillnad från dag ett.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74546".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Jobbnummer
9532083

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: