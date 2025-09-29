Interim Inköpschef - Sundsvall
2025-09-29
Vi söker nu en erfaren och driven interim Inköpschef till en av våra kunder i Sundsvall. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill ta ett helhetsansvar för inköpsverksamheten under en period och bidra med både operativt och strategiskt stöd.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som interim Inköpschef kommer du att:
• Säkerställa att material beställs och finns på plats för att möta produktionens behov.
• Leda och stötta inköpsteamet, inklusive personalansvar.
• Driva och utveckla rutiner för material- och lagerstyrning samt transporter.
• Ansvara för leverantörsrelationer, avtalsfrågor och förhandlingar.
• Delta i och leda kostnadsreduceringsprojekt.
• Vara en aktiv del av ledningsgruppen och bidra till verksamhetens utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi samt dokumenterad erfarenhet av inköp på både operativ och strategisk nivå. Du har tidigare haft personalansvar och är van vid att arbeta med avtal, leverantörskontakter och förhandlingar.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad med förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Uppdraget
Detta är ett interimsuppdrag med placering i Sundsvall. Start sker enligt överenskommelse och uppdragets längd bestäms i dialog med kunden.
Vi söker dig som är tillgänglig för ett uppdrag och som vill göra skillnad från dag ett.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb.
Poolia AB (org.nr 556426-7655)
