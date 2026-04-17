Spekerödskolan söker lärare i Idrott och hälsa
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss på Spekerödskolan får du tillsammans med kompetenta kollegor uppmuntra och inspirera våra elever till ett lustfyllt lärande varje dag!
Spekerödskolan är en nyfiken, engagerad och lärande organisation. Vi tror på våra elevers förmåga att lära och möjlighet att lyckas. Vår skola utgår från ett systemteoretiskt och lärandebaserat perspektiv där alla: elever, vårdnadshavare och personal ses som viktiga delar i en gemensam helhet. I dagsläget är vi cirka 300 elever och ett 30-tal vuxna som lär och utvecklas tillsammans.
Vårt förhållningssätt på skolan präglas av tanken om barns rätt till utbildning och utveckling snarare än om skolplikt. Medarbetarnas strävan är att bedriva en verksamhet med god kvalitet med fokus på elevernas trygghet och lärande. Eleverna ska ges möjlighet att lyckas, tillåtas lära av misslyckanden, övervinna svårigheter samt känna tillhörighet till gruppen.
Hos oss kommer du till en arbetsplats med engagerade och utvecklings benägna medarbetare, där vi arbetar utifrån våra ledord; kunskap, respekt, ansvar och medmänsklighet. Vi är måna om varandra och bidrar samtliga till en arbetsplats där alla ska få trivas och utvecklas.
Arbetsuppgifter
Spekerödskolan söker en lärare i idrott och hälsa. Du kommer att arbeta med undervisning, uppföljning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22.
Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling, samt där vi tillsammans strävar efter att utvecklas och nå de uppsatta målen. I tjänsten ingår också mentorskap.
Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Du ska ha en god pedagogisk kompetens samt vara väl förtrogen med grundskolans styrdokument.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare i idrott och hälsa, engagerad och har ett genuint intresse för barns lärande samt en passion för ditt yrke. Du har god samarbetsförmåga och har viljan att utvecklas och dela med dig av dina kunskaper.
Vi vill att du, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och medverkar till ett kollegialt lärande för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Din undervisning ska utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare.
Du ska ha ett arbetssätt där elevinflytande och flexibilitet är en naturlig del. Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation, mål och resultat. Du har egenskaper som innefattar både struktur och kreativitet.
Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll. Stor vikt läggs vid personligt lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi erbjuder:
* Ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar. En hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan eventuell anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319726".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Stenungsunds kommun
444 82 STENUNGSUND
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303730000
