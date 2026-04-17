Två skolsocionomer
Avesta kommun / Behandlingsassistentjobb / Avesta Visa alla behandlingsassistentjobb i Avesta
2026-04-17
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
2 plats(er).
För två år sedan startade vi Avesta kommuns skolsociala team - en satsning som är både uppskattad och gett resultat. Genom nära samarbete med skolorna har teamet spelat en viktig roll i att stödja elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till en fungerande och hållbar skolgång.
Nu tar vi nästa steg. Vi vill utöka verksamheten med två medarbetare, för att kunna hjälpa fler elever och göra insatser i ett tidigare skede - innan frånvaron hunnit bli omfattande och vägen tillbaka alltför lång.
Vill du vara med och utveckla detta arbete och göra verklig skillnad för barn och unga i Avesta? Då kan du vara den vi söker.
Om uppdraget
Det skolsociala teamet består av medarbetare från både socialtjänsten och skolan, och samarbetar tätt med övriga stödfunktioner. Teamet får varje vecka handledning av skolpsykolog och specialpedagog, vilket ger goda förutsättningar för ett kvalificerat och strukturerat arbete.
Genom teamet får både familjer och skolpersonal stöd i att skapa bättre förutsättningar för elevens skolgång och stärka skolnärvaron. Du anställs i Centrala elevhälsan, Avesta Resurs och kommer att ha kontor centralt, men huvudsakligen arbetar du ute på skolorna.
I rollen kommer du bland annat att:
tillsammans med skolans EHT kartlägga bakomliggande orsaker till problematiska skolsituationer, med särskilt fokus på elevens perspektiv och behov.
skapa trygga, tillitsfulla relationer med barn och unga och tillsammans med dem följa en plan mot fungerande skolgång.
samverka med skolans personal för att stärka trygghet och trivsel på både individ- och gruppnivå.
initiera och samordna insatser mellan olika myndigheter kring den unge.
bidra i skolornas utvecklingsarbete kring närvaro, trygghet och studiero.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller socialpedagog. Det är meriterande om du har:
erfarenhet av elevhälsoarbete
kunskap om främjande och förebyggande arbete i skolmiljö
erfarenhet av motivations- eller behandlingsarbete med barn och unga
Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och använder din professionalitet, fingertoppskänsla och integritet i mötet med elev, vårdnadshavare och skolpersonal. Du är den person man gärna vänder sig till när situationen är komplex, och du bidrar med mod, positiv energi och lösningsfokus.
Du är flexibel och trivs i en föränderlig miljö, är organiserad och ansvarsfull, och kan fatta egna beslut inom givna ramar. Du samarbetar gärna och ser värdet av att arbeta tillsammans med andra - både inom skolan och med externa aktörer. Du kan också ta ansvar och driva ett ärende på egen hand.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs B-körkort samt uppvisande av giltigt belastningsregisterutdrag före anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314591/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262)
Kungsgatan 32 (visa karta
)
774 30 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Resurs Kontakt
Verksamhetschef
Erica Erixon erica.erixon@avesta.se 0226-64 54 14 Jobbnummer
9859753