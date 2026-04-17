Handläggare till Kriminalvårdsregistret
2026-04-17
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för verksamhetsstöd och analys har uppdraget att utveckla och förvalta Kriminalvårdens klientadministrativa system för frivård, häkte och anstalt så att de stödjer det klientnära arbetet och är ett funktionellt systemstöd för användarna, samt tillgodoser interna och externa aktörers behov av kvalitetssäkrad information.
Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping inom den nationella avdelningen för verksamhetsinnehåll. Du verkar inom sektionen för verksamhetsstöd och analys med ansvar för förvaltning av Kriminalvårdens klientadministrativa system (KVR), som är integrerat med flera andra myndigheter och används av cirka 14 000 unika användare.
Rollen som registervårdare innebär bland annat att ansvara för kvalitet och struktur i KVR genom att hantera komplexa ärenden kopplade till verkställigheter och rättsliga beslut. Arbetet omfattar att analysera, utreda och åtgärda felaktigheter, tolka och tillämpa regelverk samt säkerställa att korrekt och rättssäker information finns tillgänglig i systemet.
I uppdraget ingår även domshantering, kvalificerat användarstöd till kärnverksamheten, genomförande av avancerade rättningar samt deltagande i test och utveckling av systemstöd.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som handläggare/registervårdare för kriminalvårdsregistret behöver du kunna ta ett självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du planerar och strukturerar ditt arbete samt driver dina processer framåt. I samarbetet med andra är du lyhörd, smidig och lösningsorienterad. Du bygger goda relationer och har ett tydligt fokus på att ge ett professionellt stöd och god service. Du har förmåga att hantera förändrade förutsättningar och anpassar snabbt ditt arbetssätt utifrån nya behov. Vidare har du en god analytisk förmåga och kan bryta ner problem, se samband och ta fram välgrundade lösningar. Du arbetar noggrant och har en god förståelse för mål, regelverk och kvalitetskrav, och du säkerställer att dessa efterlevs i ditt arbete.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
* Kriminalvårdens grundutbildning
* Flerårig erfarenhet från arbete inom Kriminalvårdens kärnverksamhet samt mycket goda kunskaper om Kriminalvårdsregistret KVR
* Kunskap om och erfarenhet av administrativt arbete vid häkte, anstalt eller frivård, såsom exempelvis strafftidberäkning, domshantering och föreläggandet
* Mycket goda kunskaper om domsprocessen, påföljdssystemet och kriminalvårdslagstiftningen.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Goda kunskaper i MS-office
Det är meriterande om du har:
* Andra för tjänsten relevanta utbildningar
* Arbetat med registervård
* Erfarenhet av olika verksamhetsgrenar
* Dokumenterad IT-kunskap inom kriminalvårdens system
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
