Engagerad personlig assistent till en härlig 16-årig kille
2026-04-17
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vill du ha ett arbete som känns på riktigt? Där du varje dag gör skillnad i en annan människas liv? Då kan det här vara rätt för dig.
Vi söker nu en engagerad, ansvarstagande och lyhörd personlig assistent till en härlg 16-årig kille med omfattande fysiska funktionsnedsättningar.
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i kundens vardag och hjälper till i alla dagliga aktiviteter, både i hemmet och vid ärenden eller fritidsaktiviteter utanför hemmet. Arbetet innefattar stöd vid personlig hygien, på- och avklädning, måltider och sondmatning samt förflyttningar och användning av olika hjälpmedel. Du arbetar nära kunden och behöver vara trygg, uppmärksam och ha förmåga att anpassa dig efter hans behov och dagsform.
Vi ser gärna att du:
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har erfarenhet som personlig assistent eller av att arbeta med barn och ungdoma
• Kunskap om epilepsi och sondmatning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. På kundens begäran söker vi främst kvinnliga assistenter.
Vi söker assistenter till tjänster deltid och timvikariat.
Referenser kommer att efterfrågas och då kunden är minderårig krävs att du som blir aktuell för tjänsten lämnar ett utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att du beställer det utdrag som gäller för arbete med barn med funktionsnedsättning. Beställ utdrag här via Polisens webbplats
Rekryteringen ska ske omgående, så vi rekommenderar dig som är intresserad av tjänsten att skicka in din ansökan så snart som möjligt..
