Tillsynshandläggare till miljö- & byggavdelningen
Burlövs kommun, Miljö- och byggavdelningen / Administratörsjobb / Burlöv Visa alla administratörsjobb i Burlöv
2026-04-17
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burlövs kommun, Miljö- och byggavdelningen i Burlöv
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Som tillsynshandläggare hos oss ansvarar du för handläggning enligt alkohol- och tobakslagstiftningen samtidigt som du får du en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet.
Vi erbjuder ett varierande och ansvarsfullt uppdrag där du får arbeta självständigt, samtidigt som du är en viktig del av ett engagerat team. Du tillhör miljö- och byggavdelningen som ansvarar för miljötillsyn, livsmedelstillsyn och bygglovsfrågor.
Arbetsuppgifter
Som tillsynshandläggare ansvarar du för att utreda ansökningar och tillsynsärenden kopplade till serveringstillstånd och tobakstillstånd. Rollen innebär kvalificerad myndighetsutövning med stort eget ansvar och självständig handläggning från ansökan och utredning till beslut och uppföljning.
Du fattar beslut på delegation och föredrar ärenden till nämnd. Arbetet innebär även nära samverkan med andra myndigheter och interna funktioner. Du förväntas vara delaktig i avdelningens utvecklingsarbete och arbeta proaktivt med att utveckla ditt ansvarsområde. Du ansvarar även för samordningen av avdelningens brottsförebyggande arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
* handlägga ansökningar om serverings- och tobakstillstånd
* genomföra tillsyn och utreda avvikelser och brister
* bedöma personlig och ekonomisk lämplighet hos tillståndshavare
* granska bolagsstrukturer, ekonomi och finansiering av verksamheter
* genomföra tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel
* ge rådgivning och vägledning till företagare, allmänhet och kollegor
* samverka med polis, räddningstjänst och andra myndigheter
* planera och samordna myndighetsgemensamma tillsynsinsatserKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* högskoleutbildning inom juridik, rättsvetenskap, statsvetenskap, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
* erfarenhet av utredningsarbete och/eller myndighetsutövning
* god förmåga att tolka och tillämpa lagstiftning
* mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* god digital kompetens och vana att arbeta i olika system
Meriterande
* erfarenhet av arbete enligt alkohol- och tobakslagstiftningen
* erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
* erfarenhet av ekonomisk granskning, exempelvis årsredovisningar och bokföring Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och självgående. Du har en god samarbetsförmåga och du trivs i en roll där du kombinerar myndighetsutövning med service och vägledning.
Du är trygg i din roll och har förmåga att fatta självständiga och välgrundade beslut, även i utmanande situationer. Utöver det har du ett professionellt bemötande och skapar förtroende i mötet med andra. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi erbjuder:
* ett meningsfullt arbete med tydlig samhällsnytta
* en varierad roll med stort eget ansvar
* goda möjligheter att påverka och utveckla arbetet
* ett nära samarbete med engagerade kollegor och externa aktörer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025)
Box 53 (visa karta
)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Miljö- och byggavdelningen Kontakt
Lokal kontaktperson Vision
Madeleine Hersenius madeleine.hersenius@burlov.se 040-625 64 45 Jobbnummer
9859751