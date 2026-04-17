Familjevägledare till Öppna förskolan/Familjecentrum Prisman
2026-04-17
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Öppna förskolan är en viktig del av Familjecentrum Prisman, en familjecentralsliknande verksamhet där barn och föräldrar möts i en trygg och pedagogisk miljö. Här samarbetar vi nära bland annat socialtjänst, mödrahälsovård och barnavårdscentral, med fokus på att stärka och stötta familjer i deras vardag.
Nu söker vi en kollega som tillsammans med oss vill utveckla vår verksamhet och skapa goda möten för barn och föräldrar.
Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Som familjevägledare i Öppna förskolan arbetar du i en miljö där många möten står i centrum. Du kommer att:
• Driva och utveckla verksamheten tillsammans med kollegor utifrån uppsatta mål.
• Möta barn och föräldrar i både grupp och individuellt.
• Hålla i exempelvis sångsamlingar, babyrytmik och andra pedagogiska aktiviteter.
• Ge stöd och vägledning till föräldrar samt lotsa vidare till andra verksamheter vid behov.
• Vara en del av det samordnade föräldrastödet i kommunen genom Familjecentrum Prisman.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad förskollärare, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetagivare bedömer som relevant för uppdraget.
• Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och familjer, gärna i liknande verksamhet.
• Är trygg i att hålla gruppaktiviteter och möta familjer i olika situationer.
• Har mycket god samarbetsförmåga och är flexibel i din arbetsvardag.
• Har ett naturligt driv, tar initiativ och inspireras av att utveckla verksamheten.
• Har ett genuint engagemang för att möta barns och föräldrars behov på ett serviceinriktat sätt.
Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, behåller ett gott humör även i utmanande situationer och söker lösningar som gynnar både verksamheten och familjerna. Du har lätt för att skapa relationer och kliver gärna fram när situationen kräver det. Du har ett öppet förhållningssätt, och arbetar aktivt utifrån allas lika värde och bemöter besökarna därefter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
• En meningsfull roll där du gör skillnad för barn och familjer i deras vardag.
• Ett nära och engagerat arbetslag.
• En arbetsplats som värdesätter samarbete och ett professionellt förhållningssätt.
• Möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
Öppna förskolan finns inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde vilket innebär att du kommer att ha många kollegor som på olika sätt arbetar för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för och tillsammans med våra kommunmedlemmar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319741".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Arbetsplats
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Facklig kontakt nås via kommunens växel 0320-217000 Jobbnummer
