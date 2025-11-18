Interim enhetschef till kommun
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Norrköping Visa alla ekonomichefsjobb i Norrköping
2025-11-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Flen
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren interim enhetschef som vill leda ett biblioteksteam genom en spännande förändringsresa. Har du erfarenhet som ledare/chef i kommunal organisation och är tillgänglig nytt uppdrag? Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker vi en interim enhetschef till förvaltning inom kultur och fritid. Förvaltningen står inför en förändring och kommer slås ihop med annan förvaltning och bilda en ny.
Ditt uppdrag som enhetschef handlar om att arbetsleda arbetsgruppen som består av bibliotekarier. Nytt kulturhus byggs just nu och mycket handlar att leda gruppen genom och under ombyggnationen. Du kommer vara med och delta i upphandling av sorteringsrobot som sedan ska köpas in och implementeras.
Ditt uppdrag handlar även om att sätta upp rutiner och förmedla till din grupp vad det innebär med ett tjänstemannauppdrag i en kommunal organisation och vara med att sätt upp rollbeskrivningar för bibliotekarierollen. Vidare handlar uppdraget att stärka gruppens samarbete och hitta förtroende för enhetschefsrollen och för varandra.
Vem är du?
* Relevant högskoleutbildning eller utbildning som bedöms likvärdigt
* Tidigare erfarenhet som chef eller ledare i kommunal organisation
* Erfarenhet av förändringsledning och personalfrågor
* Erfarenhet och/eller kunskap om upphandling
Du erbjud
Du kommer att vara anställd av Jurek Talents. Omfattningen är på heltid 100%. Startdatum för uppdraget är så snart möjligt och löper i cirka 6 månader. Uppdraget kommer utföras i Katrineholm. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Kajsa Lidén på kajsa.liden@jurek.se
Välkommen med din ansökan redan idag på www.jurek.se.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Om verksamheten
Jurek Recruitment & Consulting erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Kajsa Lidén kajsa.liden@jurek.se Jobbnummer
9609754