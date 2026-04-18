Interim enhetschef inom vård och omsorg april - augusti
Novant AB / Sjukvårdschefsjobb / Norberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norberg
2026-04-18
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Norberg
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige
Vi söker en interim enhetschef för ett konsultuppdrag inom demensboende och dagverksamhet. Uppdraget innebär ett fullt ledningsansvar med fokus på operativ styrning, stabilisering och arbetsmiljö.
I rollen ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet samt säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet och struktur. Uppdraget kräver ett närvarande ledarskap med förmåga att hantera pressade situationer, fatta snabba beslut och kommunicera tydligt med medarbetare, brukare och anhöriga.Publiceringsdatum2026-04-18Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet
Hantera och förebygga konflikter i verksamheten
Stödja personal i utmanande situationer
Säkerställa god samverkan med anhöriga
Ansvara för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och strukturKvalifikationer
Erfarenhet av chefsuppdrag inom vård och omsorg
Erfarenhet av arbete inom demensverksamhet är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut
God samarbetsförmåga
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska
Om uppdraget
Omfattning heltid
Uppdragsperiod 22 april 2026 till 7 augusti 2026Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: kontakt@novant.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
738 30 NORBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862563