Interim Controller inom fastighetsekonomi till myndighet

Har du erfarenhet av fastighetsekonomi och vill bidra med din kompetens i en spännande och utvecklande miljö? Vi söker nu en erfaren Controller för ett interimsuppdrag med fokus på lokal- och fastighetsrelaterade frågor.
Om uppdraget
I rollen som Controller får du en central funktion i arbetet med fastighetsekonomiska frågor. Uppdraget omfattar både löpande analyser och utveckling av processer. Du kommer bland annat att:
* Ta fram underlag till lokalramsbudget och investeringsbudget
* Arbeta med lokalförsörjningsplan, årsredovisning och budgetunderlag
* Göra löpande analyser och kalkyler inom fastighetsekonomi
* Bidra till rapporteringar och beslutsunderlag
* Handlägga andrahandsavtal samt ta fram underlag för andrahandsfakturering
* Genomföra interna hyresberäkningar och granska hyresavtal
Vem är du?
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:
* Civilekonom-, högskoleekonom-, fastighetsekonom- eller ingenjörsutbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom fastighetsekonomi
* Minst 3 års erfarenhet som Controller
* Inom de senaste 3 åren har du arbetat med inom fastighetsekonomi
* Goda kunskaper i ekonomisystemet Unit4
* Erfarenhet av liknande uppdrag inom statlig verksamhet de senaste 5 åren.
Uppdragets omfattning
* Omfattning: 100%
* Längd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
* Start: Så snart som möjligt
* Placering: Stockholm, viss möjlighet till distansarbete
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag för chefer och specialister. Vi samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Som konsult hos Jefferson Wells är din karriär och utveckling alltid i fokus, och vi har gedigen kunskap inom just ditt område.
Kontaktuppgifter och ansökan
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Ingrid Carlman via e-post: ingrid.carlman@jeffersonwells.se
