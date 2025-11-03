Interim Chef för Förvaltningsenheten
Devotum AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du ta ett helhetsgrepp om fastighetsförvaltning, leda en engagerad organisation och driva utveckling som gör verklig skillnad för boende och samhälle? Vi söker nu en interim chef för förvaltningsenheten till ett allmännyttigt bostadsbolag med cirka 350 medarbetare - en verksamhet som erbjuder hem, bygger och förvaltar fastigheter samt bidrar till trygga och attraktiva stadsdelar i Stockholm.
Uppdraget Som interim chef får du en central roll i fastighetsavdelningen med ansvar för att säkerställa hög kvalitet i förvaltningen och förstklassig service till hyresgästerna. Du leder en organisation med cirka 140 medarbetare, inklusive tio förvaltare och två gruppchefer, och ingår i fastighetsavdelningens ledningsgrupp.
Du kombinerar ett strategiskt och operativt ledarskap - med förmåga att omsätta mål och visioner till konkreta åtgärder som skapar hållbara resultat. I uppdraget ingår att driva verksamhetsutveckling, effektivisera processer och bidra till en kultur präglad av service, ansvar och långsiktig kundnytta.
En viktig del av uppdraget är att genomföra en strukturerad genomlysning av rollen och dess organisatoriska sammanhang, i syfte att skapa ett beslutsunderlag för en framtida och långsiktigt hållbar struktur.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla förvaltningsenheten - med ansvar för ekonomi, verksamhet, personal och resultat.
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö, säkerhets- och miljöarbete inom enheten.
Driva förbättringsarbete, målstyrning och underhållsplanering för att uppnå verksamhetens mål.
Ansvara för beställar- och uppföljningsarbete av entreprenader och underhållsprojekt.
Säkerställa att lagar, avtal, myndighetskrav och interna rutiner följs.
Bidra till social hållbarhet, trygghet och goda relationer med hyresgäster.
Leda analys- och utvecklingsarbete av den framtida förvaltningsfunktionen, inklusive ansvar, befogenheter och organisatoriska gränssnitt.
Vi söker dig som
Har relevant högskoleutbildning inom fastighetsområdet eller motsvarande erfarenhet.
Har minst tio års erfarenhet som chef inom fastighetsförvaltning, gärna i större organisationer.
Har goda kunskaper i fastighetsekonomi, byggteknik, hyres- och fastighetsjuridik.
Har dokumenterad erfarenhet av strategisk styrning, organisationsförändring och ledningsgruppsarbete.
Har erfarenhet av entreprenadjuridik, upphandlingar enligt LOU och förhandlingar.
Är en kommunikativ och relationsskapande ledare som inspirerar till engagemang och resultat.
Har arbetat med frågor kopplade till social hållbarhet, trygghet och hyresgästdialoger.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Uppdragets omfattning Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 31 december 2026 Plats: Stockholm Option på förlängning: Ja, tre månader
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell på 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Corazon Wiksell corazon.wiksell@devotum.se 070-586 93 11 Jobbnummer
9586871