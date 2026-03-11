Integrationsutvecklare inom .NET och Azure
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du får en viktig roll i ett integrationsnära team inom flygplatsverksamhet med fokus på REST API:er som publiceras via Microsoft Azure API Management och driftas i Microsoft Azure PaaS. Uppdraget omfattar både nyutveckling och förvaltning, med nära samarbete med verksamheten, arkitekter, testare och förvaltning. Du blir en del av ett etablerat team med integrationsarkitekter och integrationsutvecklare där beredskap kan ingå.
ArbetsuppgifterUtveckla och förvalta REST API:er i en modern Azure-miljö.
Publicera och hantera API:er via Microsoft Azure API Management.
Arbeta med lösningar i Microsoft Azure PaaS.
Sätta upp och vidareutveckla byggmiljöer med continuous integration.
Samarbeta nära verksamheten, arkitekter, testare och förvaltning.
Samverka med andra utvecklingsteam inom organisationen.
Delta i beredskap vid behov.
KravMinst 5 års erfarenhet av systemutveckling.
Minst 5 års erfarenhet av .NET Framework eller .NET 6.0 upp till .NET 10.
Minst 5 års erfarenhet av Azure Integration Services.
Minst 5 års erfarenhet av Infrastructure as Code.
Minst 5 års erfarenhet av YAML och C#.
Minst 5 års erfarenhet av SFTP.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av flygplats.
Erfarenhet av SITA Bag Manager.
