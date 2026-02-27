Integrationsutvecklare
2026-02-27
Integrationsutvecklare - Systemintegration & API Management
Vi söker en erfaren Integrationsutvecklare till ett uppdrag hosvår kund - en samhällsviktig verksamhet där integrationer mellan system är avgörande för utbyte av elmarknadsdata och en stabil energiförsörjning.
Integrationer är en central del av verksamheten och just nu pågår ett projekt med syfte att införa en ny IT-lösning för att hantera systemintegrationer. I rollen blir du en viktig del av ett agilt team som utvecklar, vidareutvecklar och migrerar integrationer från legacy till ny plattform. Uppdraget kan även innebära arbete inom IT-förvaltning och deltagande i andra projekt.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Du arbetar både i utvecklingsprojekt och i förvaltning där felsökning, rättning och testning ingår.
Exempel på arbetsuppgifter:
Implementera integrationsflöden i Apache Camel på Kubernetesplattform
Dokumentera design och systemlösningar
Arbeta med XML och konvertering mellan olika XML-format
Felsöka, rätta och testa nya och befintliga integrationer
Migrera integrationer från legacy-system till ny integrationsplattform
Delta i projekt kopplade till integrationsområdet
Bidra till införande av API Management-system
Du arbetar i ett agilt team bestående av analytiker, utvecklare, testare och applikationsspecialister för integrationsplattformar.
Uppdraget omfattas av säkerhetsprövning och bakgrundskontroll som måste godkännas innan startProfil
Du är en erfaren utvecklare med hög kompetens som arbetar självständigt, tar ansvar för ditt område och levererar med hög kvalitet. Du är en naturlig förebild och ett stöd för mer juniora kollegor.
Ska krav
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare de senaste 10 åren
Minst 2 års erfarenhet av applikationsutveckling baserad på mikroservicearkitektur och containerteknik de senaste 10 åren
Minst 3 års erfarenhet av utveckling i Java de senaste 10 åren
Minst 1 års erfarenhet av system- och integrationsutveckling där följande teknologier ingått:XML/XSLT
JMS
Web services (SOAP/REST)
Minst 1 års erfarenhet av systemutveckling med Apache Camel de senaste 10 åren
Meriterande kompetens
Minst 2 års erfarenhet av systemintegration inom energibranschen
Minst 2 års erfarenhet av integrationer i Oracle SOA Suite och Oracle WebLogic
Minst 2 års erfarenhet av mikroservices baserat på Spring/Spring Boot
Minst 2 års erfarenhet av arbete med API:er i en API Gateway
Om uppdraget
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Mari Larsson mari.larsson@nxtinterim.se Jobbnummer
9769040