Integrations- och Lösningsarkitekt -
Adavo AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-26
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Startdatum: September Slutdatum: Option på förlängning) Omfattning: 100% Plats: Stockholm / Hybrid
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior integrations- och lösningsarkitekt till ett långsiktigt uppdrag hos en större offentlig verksamhet. Rollen innebär att arbeta nära verksamhet och utvecklingsteam med vidareutveckling av ett affärskritiskt systemlandskap där integrationer utgör en central del av den tekniska lösningen.
Du blir en viktig del av ett tvärfunktionellt agilt team och ansvarar för att utforma hållbara integrationslösningar, säkerställa teknisk arkitektur samt bidra till modernisering av en etablerad plattform inför framtida tekniska förändringar.
Uppdraget omfattar både strategiskt arkitekturarbete och operativt stöd inom integration, infrastruktur och teknisk design.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta fram och vidareutveckla lösningsarkitektur för komplexa integrationslösningar.
Designa och dokumentera integrationer mellan verksamhetskritiska system.
Säkerställa att lösningar följer målarkitektur och tekniska riktlinjer.
Arbeta nära utvecklingsteam, arkitekter och verksamhet i ett agilt arbetssätt.
Hantera tekniska plattformar, certifikat, nätverks- och infrastrukturrelaterade frågor.
Bidra till modernisering och framtida utveckling av systemlandskapet.
Skall-krav
Minst 10 års erfarenhet som lösningsarkitekt, varav minst 8 år inom integrationsarkitektur.
Minst 3 års erfarenhet av integrationslösningar baserade på MuleSoft Anypoint Platform.
Minst 3 års erfarenhet av integrationsarbete kopplat till Microsoft Dynamics CRM.
Minst 3 års erfarenhet av integrationstestning.
Minst 3 års erfarenhet av utveckling enligt agila arbetssätt.
Flytande i svenska tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från verksamheter inom persontransporter, mobilitet eller liknande samhällskritiska tjänster.
Erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM On-Premise.
Tidigare uppdrag inom offentlig sektor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7980159-2074022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adavo AB
(org.nr 559432-2215), https://adavoab.teamtailor.com
Sveavägen 88 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Jobbnummer
9981918