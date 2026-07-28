Instruktör
Strength In Motion Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Bromölla Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Bromölla
2026-07-28
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Vi söker gruppträningsinstruktörer!
Brinner du för träning och hälsa? Tycker du om att inspirera andra och sprida träningsglädje? Då kanske du är den vi söker!
Vi letar efter engagerade gruppträningsinstruktörer som vill bli en del av vårt team. Tidigare erfarenhet som instruktör är meriterande, men det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse för träning och hälsa, en positiv inställning och en vilja att motivera andra.
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för träning och hälsa.
Är positiv, energisk och tycker om att leda människor.
Vill inspirera andra till en aktiv livsstil.
Är ansvarstagande och trivs med att arbeta i grupp.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas som instruktör.
Ett härligt team med stort engagemang.
Chansen att göra skillnad och bidra till träningsglädje för våra medlemmar.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan till Elin.bengtsson@premiumhalsan.se
och berätta lite om dig själv och varför du vill bli gruppträningsinstruktör. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: Elin.bengtssoon@premiumhalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Instruktör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strength In Motion Sweden AB
(org.nr 556972-1938)
Nyängsgatan 7 (visa karta
)
295 39 BROMÖLLA Arbetsplats
Premium Hälsan Bromölla Kontakt
Elin Bengtsson Elin.Bengtsson@premiumhalsan.se Jobbnummer
10014327