Institutionsadministratör, tidsbegränsad anställning
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-02-03
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.
Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en erfaren institutionsadminstratör för en tidsbegränsad anställning under perioden 2026-04-07 - 2027-01-06.
Sista ansökningsdag är 23 februari 2026.
Vi söker en vikarierande institutionsadministratör till vårt administrativa team. Arbetet innebär studieadministration och andra administrativa arbetsuppgifter i nära samarbete med övriga administratörer och studierektorer.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Studieadministration, bland annat:
Registrering av examensarbeten Arkivering Tentamensadministration Resultatrapportering Lokalbokning Medarbetarrättigheter i Ladok Registrering/omregistrering Treveckorsregeln Uppföljning och kontroller Service till studenter och lärare
Övriga administrativa arbetsuppgifter:
Resebokningar, hyrbilar, beställning av catering Deltagande i arbetsgrupper och nätverk
Andra administrativa arbetsuppgifter såsom språkcafé för internationella medarbetare kan tillkomma.Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har utbildning på lägst gymnasienivå. Du behöver ha flerårig erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom högskolesektorn. Det krävs också en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
För det här jobbet behöver du vara flexibel, ha mycket god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad. Det krävs också att du är självgående, stabil och strukturerad i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av studieadministration vid universitet samt
har erfarenhet av arbete i Ladok, Canvas, O365, AmEx Neo, TimeEdit och Raindance.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad under perioden 2026-04-07 - 2027-01-06.Så ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem via knappen längst ner på sidan senast 23 februari 2026. Ansökan ska innehålla:
Personlig brev, Curriculum vitae samt Relevanta betyg och intyg
Mer information
Studierektor Peter Anton, peter.anton@umu.sehttps://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
