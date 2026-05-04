Installatör och säkerhetstekniker
Exelect AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Solna Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Solna
2026-05-04
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du praktiskt lagd, tekniskt intresserad och har hög arbetsmoral?
Vill du arbeta med den senast tekniken?
SIQURE SCANDINAVIA AB är ett säkerhetsbolag grundat 2017. Vi erbjuder helhetslösningar inom kamerabevakning, videoanalys och digitala lås- och passagesystem för mobil access. Våra kunder finns främst inom handel och fastigheter - och nu söker vi en ny medarbetare till vårt kontor i Solna.
Arbetsuppgifter: Arbetet består av installation av kamera och passagesystem hos våra kunder samt teknisk support i samarbete med vår supportavdelning. Du utgår från vårt kontor i Solna och arbetar huvudsakligen i Storstockholm och Mälardalen.
Din bakgrund: Har du arbetat som montör, installatör eller tekniker inom exempelvis el, tele eller data är det meriterande. Det viktigaste är dock att du har ett tekniskt intresse, trivs med praktiskt arbete och vill utvecklas i din roll. B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Du erbjuds: En spännande och viktig roll i ett företag som befinner sig i stark tillväxt. Du arbetar med modern teknik tillsammans med kunniga och engagerade kollegor i en positiv och dynamisk arbetsmiljö. För dig som tar initiativ och visar engagemang finns stora möjligheter att växa med oss.
Verkar det intressant? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://siqure.se
Solna Strandväg 3 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siqure Scandinaviska AB Jobbnummer
9889919