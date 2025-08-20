Installatör
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unisport Sverige AB i Stockholm
, Ånge
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Beskrivning av rollen
Som installatör kommer du att ha en varierad och viktig roll. Du kommer att jobba i ett team som, utifrån våra kunders behov, utför nyinstallation av redskap och övrig inredning i sporthallar. Du kommer också löpande utföra besiktningar av utrustning i gymnastiksalar och sporthallar samt service- och reparationsuppdrag. Du jobbar tillsammans med kollegor som är drivna och motiverade och där kvalitet i det som utförs, har högsta prioritet.
Rollen innefattar administrativt arbete genom löpande rapportering och dokumentering i affärs- och projektplaneringssystem.
Tjänsten vi söker är placerad i Stockholm. Dina uppdrag kommer främst ske inom Stockholms- och Uppsala län och under perioder även utanför, vilket medför att rollen innefattar övernattningar. Förutom dina kollegor i teamet, kommer du också att ha löpande kontakt med andra interna funktioner såsom resursplanerare, lagerpersonal, tekniker, projektledare och säljare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Bakgrund
Vi söker dig som har en praktisk byggteknisk utbildning eller motsvarande samt ett par års erfarenhet från byggbranschens regelverk kanske som snickare eller installatör. Du som person är nyfiken, noggrann, strukturerad, flexibel och uppskattar att arbeta både i team och självständigt. Du behärskar svenska i tal och skrift, innehar B-körkort och känner dig bekväm med Microsoft Office 365.
Det är meriterande om du innehar följande certifikat:
• Heta Arbete,
• Allmän Ställningsutbildning,
• Liftutbildning,
• Härdplastutbildning
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom idrottsvärlden.
Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 7 september, vi tillämpar löpande urval.
Vänligen sök tjänsten via anvisat formulär "Ansök här", så att din ansökan går direkt till rekryteringsteamet.
Om du har frågor kring tjänsten, är du välkommen att kontakta Albin Strandqvist, Resurschef. Du når Albin via mejl albin.strandqvist@unisport.com Så ansöker du
