Installationstekniker - Nordic Level
Exelect AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2025-09-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Västerås
, Enköping
, Köping
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Installationsgruppen i Stockholm AB grundades 2002 och drivs fortfarande i grundarnas regi. Vi på Installationsgruppen arbetar uteslutande med försäljning, design, projektledning och installation av tele, data, fiber, larm, kameraövervakning, inomhustäckning för 4G, 5G och RAKEL. Installationsgruppen projektleder och installerar fysisk infrastruktur. Installationerna varierar i omfattning från hela totalentreprenader ner till mindre servicearbeten. Installationsgruppen har stor erfarenhet av komplexa projekt med stort kundfokus. Verksamheten växer och vi behöver anställa fler kompetenta medarbetare till vårt uppdrag i Västerås.
INSTALLATIONSTEKNIKER
Tele-Data-Fiber-Radio-Larm-CCTV
Som installationstekniker kommer du i huvudsak att arbeta med installationer av tele, data, fiber, larm, kameraövervakning, inomhustäckning för 4G, 5G och RAKEL. Det handlar om att dra kabel, utföra installationer, märka och dokumentera ute hos våra kunder
Vi söker dig som är produktiv och resultatinriktad. Du också har ett grundläggande tekniskt intresse, talang för praktiskt arbete och allra viktigast - HÖG ARBETSMORAL.
Om du har vana av teknik, hantverk och snickeri så är det en klar fördel men oavsett vilken bakgrund du har så är din ambition att leverera ett gott hantverk, utvecklas och bli riktigt duktig på det du gör, som är det viktigaste. Har du inte jobbat med just den här typen av installationer tidigare så ser vi det som självklart att du har intresset och ambitionen att lära dig. Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Om du är en produktiv person som vill göra skillnad och har visat att du är en person som levererar så kan det finnas utvecklingsmöjligheter. Vi vill att du ska blomstra hos oss och vi kommer att supporta din utveckling i takt med dina framsteg och företagets behov.
Intresserad? Välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Har du frågor om rekryteringen går det bra att kontakta Inger Östlund hos Exelect på 076-526 14 03. Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt då vi hanterar ansökningar löpande.
Företagsnamn
Installationsgruppen AB
Företagets webbadresshttps://www.installations-gruppen.se/
Tjänstens placeringsort:
Västerås Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://www.installations-gruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Level Västerås Kontakt
Rekryteringskonsult
Inger Östlund inger@exelect.se 0765-26 14 03 Jobbnummer
9507313