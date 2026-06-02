Installationssamordnare
Vi söker en Installationssamordnare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 60% av en heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en konsult för en kombinerad roll som installationssamordnare, projekteringsledare och provningsledare inom tunnelbaneprojekt och anläggningsarbeten. Rollen innebär ansvar för uppföljning av produktion, samordning mellan projektörer och entreprenörer samt säkerställande av kvalitet, tid och kostnad i projektens genomförande. Uppdraget omfattar även ansvar för provningar, samordnade installationer och koordinering mot drift och externa aktörer.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Bistå i frågor som rör bygghandlingar samt samordna frågor och svar mellan projektör och entreprenör
Följa upp och rapportera entreprenadernas framdrift avseende tid, kostnad och kvalitet
Ansvara för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) samt dokumentera och rapportera dessa till projektledare
Delta i och leda samordningsmöten med driftoperatörer
Ansvara för input till projektledare inför prognoser kopplade till installationsarbeten
Leda och protokollföra installationssamordningsmöten
Koordinera gränssnitt mot driftoperatörer för att minimera påverkan på drift
Fatta beslut inom givna mandat för projektet
Säkerställa att entreprenörer följer styrande dokument och krav
Delta vid besiktningar och bistå vid överlämning till mottagarorganisation
Representera projektet i kontakt med myndigheter, leverantörer och entreprenörer
Säkerställa att arbetsberedningar för installationsarbeten finns framtagna samt granska och godkänna dessa
Rapportera till projektledare och koordinera med övriga projektmedlemmar
Delta i projektrelaterade möten och bidra med effektiviseringar och besparingar inom projektet
Säkerställa att provningar och samordnade provningar uppfyller ställda krav och regelverk
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleexamen eller 10 års arbetslivserfarenhet inom relevant område.
Dokumenterad erfarenhet som provningsledare (driftsättningsledare) i minst ett projekt inom infrastruktur/industri med budget över 500Mkr
Genomfört minst ett större uppdrag/projekt (10 mkr) som installationssamordnare i projekt med pågående drift.
Haft rollen som bas-P i ett infrastruktur-/industriprojekt.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet som installationssamordnare
Minst 6 års erfarenhet som projekteringsledare
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Minst 1 års erfarenhet av arbete med tvätthallar inom kollektivtrafik.
Erfarenhet från minst 2 projekt där du ansvarat för installationssamordningsmöten.
Erfarenhet från minst 2 projekt där du ansvarat för hantering av ÄTA, kostnadsprognoser.Dina personliga egenskaper
Strukturerad, ansvarstagande och självgående i ditt arbetssätt
Analytisk och lösningsorienterad med förmåga att ta egna initiativ
Kommunikativ och tydlig i dialog med projektledare och andra intressenter
Samarbetsinriktad och van att skapa samt bibehålla goda relationer
Lyhörd och anpassar din kommunikation efter mottagarens behov och förutsättningar
Engagerande och trygg i att förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt
Öppen, prestigelös och van att arbeta genom dialog och samverkan
Relationsskapande med god förmåga att arbeta nära projektledare och andra funktionerOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
