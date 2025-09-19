Installationselektriker
2025-09-19
Som installationselektriker blir du en del av ett erfaret team som bygger stridsbåtar av högsta kvalitet. Du arbetar med att installera elutrustning i båtar samt koppla in elsystem enligt ritningar och elscheman.
Om Rollen
Vi söker en noggrann och praktiskt lagd installationselektriker till vår produktion av stridsbåtar i Docksta. Som installationselektriker blir du en viktig del i vårt team som ser till att elinstallationerna blir korrekt utförda från grunden. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som installationselektriker hos oss blir du en del av ett erfaret team som tillsammans bygger stridsbåtar av högsta kvalitet. Du arbetar med att installera och koppla in elsystem enligt ritningar och elscheman, du ser till att arbetet genomförs på ett säkert och noggrant sätt. En viktig del av rollen är att du:
säkerställer att installationerna uppfyller våra höga krav på kvalitet och säkerhet
samarbetar nära kollegor i produktionen för att hålla både tempo och precisionProfil
Vi söker dig som är utbildad elektriker eller har motsvarande kunskaper från arbetslivet. Det viktigaste är inte lång erfarenhet, utan att du är ansvarstagande, nyfiken och har rätt driv för att utvecklas i rollen. Har du bakgrund från marin miljö eller annan teknisk produktion är det en fördel, men inget krav.
För att passa hos oss tror vi att du:
trivs med praktiskt arbete och gillar att lösa problem
är noggrann och tar ansvar för ditt arbete
har ett positivt driv och samarbetsförmåga
Vi erbjuder
En unik arbetsplats där svensk spetskompetens möter avancerad produktion
Möjlighet att arbeta med produkter av högsta klass
Om Dockstavarvet
Dockstavarvet har utvecklat och byggt båtar i över 100 år och är idag en systemleverantör inom Saab-koncernen. Vi är en del av framtidens marina lösningar, med kunder i både Sverige och internationellt.
Läs mer om oss här https://www.saab.com/sv/markets/sweden/en-del-av/en-del-av-hoga-kusten.
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag . Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Malin Vedman, VD på OnePartnerGroup på 0660-689 602. Efter att du skickat in din ansökan får du ett sms och ett mejl från vår digitala kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk till några urvalsfrågor kopplade till tjänsten.
