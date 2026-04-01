2026-04-01
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
Nu söker vi en insatsledare till station Kalmar inom den Operativa enheten i Räddningstjänsten Sydost.

Arbetsuppgifter
Människor, lagarbete & rörelse
Yrket är ett spännande, givande och mångsidigt jobb. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och får röra på dig mycket. Du måste därför vara intresserad av och duktig på att handskas med människor och kunna samarbeta. Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket underhålls genom träning och övning.
Arbetstider
Eftersom vår heltidsstation är bemannad hela dygnet arbetar du operativt i skifttjänst.
Under din dagtid arbetar du med utbildning, förebyggande, olika projekt eller utredningar. Det innebär att du måste kunna anpassa dig efter olika arbetstider.
Vi vill ha mångfald
Räddningstjänsten Sydost arbetar långsiktigt med rekrytering. Vi strävar efter att bättre kunna spegla samhället i stort varför vi gärna ser kvinnliga sökande och sökande med annan etnisk bakgrund.
Våra anställningskrav vid heltidsanställning
För att vi ska kunna anställa dig som insatsledare bör du ha genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 2 åriga utbildning Skydd mot olyckor eller motsvarande utbildning som vi bedömer är likvärdig, och uppfyller våra anställningskrav.
Till detta behöver du inneha påbyggnadsutbildning enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, LK1 Styrkeledare eller äldre motsvarande utbildning.
Om du ej innehar LK2 insatsledare kommer utbildning behövas för att komplettera dina kunskaper. Denna utbildning kommer att genomföras på Myndigheten för civilt försvar skyndsamt efter din anställning.
Godkänt resultat krävs för att anställningen ska övergå till en tillsvidare anställning.

Kvalifikationer
* Godkänd och genomförd SMO alt, GRIB tillsammans med erfarenhet av operativ räddningstjänst eller äldre utbildning som vi bedömer är likvärdig.
* LK1 styrkeledare eller äldre motsvarande.
* Uppfylla kraven för Rök- och Kemdykning samt Arbete med stora nivåskillnader i AFS 2023:15 Medicinska kontroller i arbetslivet. (Rullbandstest med hastighet 4,5 km/timme).
* Körkort BC.
* God samarbetsförmåga.
* God administrativ förmåga.
* Du är engagerad och ansvarstagande.
Meriterande är om du har:
* LK2 Insatsledare eller äldre motsvarande.
* LK2 Regional insatsledare.
* Tillsyn A eller B.
ÖVRIGT
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde enlig överenskommelse.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316378".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Räddningstjänsten Sydost
(org.nr 222000-3301)

Arbetsplats
Räddningstjänsten Sydost Kontakt
Stationschef Kalmar
Ola Westerlind ola.westerlind@rtso.se 0103573170
9831625