Insatschefer Ibss Till F 21 Luleå
Försvarsmakten / Militärjobb / Luleå Visa alla militärjobb i Luleå
2026-02-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Insatschefer (OR4-SO7)
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige?
Rekryterande enhet
Flygbassäkerhetskompaniet F 21 består av två flygbassäkerhetsplutoner, en markförsvarspluton och en bevakningspluton som löser uppgiften IBSS (insatsberedd skyddsstyrka). Kompaniets huvuduppgifter är att utbilda och krigsplacera värnpliktiga samt upprätthålla och utveckla förmågan till försvar mot marknära luft- och markhot. Plutonens huvuduppgifter är att lösa uppgiften insatsberedd skyddsstyrka (IBSS). Styrkan utgör flottiljens skrapa säkerhetsskydd över tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av:
• Chef över den insatsberedda chefsstyrkan.
• Leda operativ bevakning av F 21.
• Patrullering, bevakning, inpasseringskontroll, besöksmottagning och bemanning av larmcentral.
• Att ingripa mot och rapportera säkerhetshotande verksamhet enligt insatsplan.
• Fysisk träning.
• Upprätthållande av kunskaper och färdigheter, exempelvis vapenhantering och skyddslagen.
• Utbilda både värnpliktig och anställd personal. Publiceringsdatum2026-02-20KvalifikationerKvalifikationer
• OR4-SO7
• Innehar B-körkort
• Godkänd militär skyddsvaktsutbildning
• Fälttest under 13:30 samt multitest minst 175 poäng Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper präglas av stor noggrannhet samt en god förmåga att samarbeta och bemöta andra människor. Fokus ligger på hög ansvarskänsla och initiativförmåga. Du har god självkännedom och ska vara mogen och pålitlig för att kunna hantera människor på ett tjänstemannamässigt sätt. Du har också förmåga att tempoväxla då din arbetssituation snabbt kan växla från att vara lugn till att plötsligt innebära en skarp insats. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Giltigt skyddsvaktsbevis
• Godkänd militärpolisutbildning
• Erfarenhet av bevakningstjänst
• Pistolutbildning minst block A
• Förarbevis på ex. minibuss, L/Tptgb, terränghjuling och/eller snöskoter
• Trupputbildning
• Genomförd insatschefskurs i FM UndSäkC regi
• Tidigare erfarenhet av värnpliktsutbildningÖvrig information
Om du inte haft en tjänst tidigare i Försvarsmakten inleds anställningen med 6 månaders provanställning.
För yrkesofficerare: tillsvidareanställning på heltid. Anställningen sker enligt lagen om anställningsskydd.
För GSS: tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen sker enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K).
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Luleå.
Militär befattning.
Tjänsten innebär skifttjänstgöring under både dag, natt och helger samt tjänsteresor till andra orter.
Individuell lönesättning enl. gällande avtal.
Tillträde enligt överenskommelse med arbetsgivaren.
Upplysningar om befattningen
Plutonchef André Magdeburg
Ställföreträdande kompanichef Fredrik Lindblad.
S1 Sophia Wennberg
Information om rekryteringsprocessen
HR generalist Anton Eliasson
Fackliga representanter: OF F 21, OFR/S, SEKO, SACO
Samtliga nås via vxl: 0920-23 40 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 23 mars 2026. Din ansökan ska innehålla CV med bild och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Ansökan ska även innehålla betyg/intyg om militär grundutbildning (värnplikt, GMU eller motsvarande).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753947