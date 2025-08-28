Innovationsdriven tekniker med praktisk erfarenhet
2025-08-28
MycoMine söker en praktiskt lagd medarbetare som vill vara med och bidra till att skapa framtidens hållbara teknik för hantering av miljögifter. MycoMine är ett relativt ungt litet forsknings- & innovationsdrivet företag med stora ambitioner. Vi har utvecklat en banbrytande teknik inom bioremediering och står nu inför en spännande tillväxtfas där vi söker en självständig, nyfiken och driven person till vårt team som vill vara med att utveckla, drifta och underhålla våra reningsverk.
Vi värdesätter bl.a. erfarenhet inom automation, el samt processteknik. Har du arbetat som fält- eller servicetekniker är det meriterande. Har du dessutom intresse för miljöteknik, hållbarhet och biologi så är det ett plus. Så ansöker du
