Innesäljare till Luleå Vikariat ca 1 år
2025-12-09
Har du ett starkt intresse för mat och har erfarenhet från restaurang- eller försäljningsbranschen? Trivs du i en roll där service, relationsbyggande och tempo är i fokus? Då kan du vara den innesäljare vi söker till Svensk Cater i Luleå!
Om rollen
Som Innesäljare hos oss blir du en viktig del av vårt innesäljsteam och en central kontaktpunkt för våra kunder. Du arbetar med att ta emot och registrera kundbeställningar, ge rådgivning kring sortiment och kampanjer, samt säkerställa att kunderna får en serviceupplevelse av högsta klass.
Du har daglig kontakt med våra kunder - ofta restauranger, storkök och andra aktörer inom foodservice - och använder din produkt- och branschkunskap för att guida, rekommendera och lösa frågor på ett professionellt sätt. Rollen innebär även nära samarbete med kollegor inom lager, transport och inköp för att säkerställa smidiga leveranser och nöjda kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot och lägga kundorder
Aktivt arbeta med merförsäljning och rådgivning inom vårt sortiment
Ha löpande kundkontakt via telefon och mail
Följa upp kundärenden och säkerställa hög servicegrad
Vara länken mellan sälj, lager och transport
Bidra till ett positivt och samarbetsorienterat teamklimat
Om dig
Vi söker dig som har
Kunskap om mat och ett genuint intresse för livsmedel
Erfarenhet från branschen, exempelvis restaurang, storkök eller en tidigare roll inom försäljning
Erfarenhet av kundservice, ordermottagning eller annat servicearbete
God datorvana och gärna kunskaper i exempelvis Excel och affärssystem
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Som person är du serviceinriktad, strukturerad och kommunikativ. Du trivs i ett högt tempo, är lösningsorienterad och har en positiv attityd - både i kundkontakten och gentemot kollegor.
Vi erbjuder
Ett glatt och positivt arbetsklimat
En arbetsplats i ett växande företag med stark teamkänsla
Möjlighet att arbeta med mat, kunder och försäljning i en dynamisk miljö
Placering: Luleå
Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år, heltid, med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
För frågor är du välkommen att kontakta Säljchef Therese Uddeholt på 079-1431225 eller therese.uddeholt@svenskcater.se
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Svensk Cater AB
Svensk Cater är en av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltids- service. Vi är rikstäckande och finns på 16 orter, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är vårt signum. Vår ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder mervärden, lönsamhet och omtanke. Vår ägare är Euro Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk Cater. Läs mer på svenskcarter.se Så ansöker du
