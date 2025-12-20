Innesäljare Till Halsäng Stängsel AB
2025-12-20
Är du en serviceinriktad och relationsskapande person med ett hjärta som slår för försäljning? Vill du arbeta i en teknisk miljö där kundkontakt, engagemang och laganda står i centrum? Då kan du vara den nya Innesäljaren vi söker till Halsäng Stängsel AB i Kinnarp, Falköping!
Här får du chansen att bli en nyckelspelare i ett företag med starkt varumärke, kvalitetsprodukter och en kultur som präglas av samarbete, humor och framåtanda.
DIN VARDAGSom innesäljare hos Halsäng Stängsel AB blir du en central del av försäljningsorganisationen, med uppdraget att skapa, vårda och utveckla kundrelationer. Du är den trygga rösten på andra sidan luren som hjälper våra återförsäljare och partners med allt från rådgivning och offertarbete till orderhantering och leveransuppföljning.
Din vardag kommer att bestå av att:
Hantera kundförfrågningar via telefon, e-post och digitala kanaler
Ge teknisk rådgivning och produktrekommendationer
Upprätta offerter, följa upp affärer och driva försäljning framåt
Aktivt bearbeta befintliga kunder och identifiera nya möjligheter
Samarbeta tätt med fältsäljare och marknadsavdelningen
Säkerställa hög kundnöjdhet genom snabb och professionell service
Kort sagt, du är spindeln i nätet som får affärerna att rulla, kunderna att le och kollegorna att lyckas!
VEM ÄR DU?Vi tror att du har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom industri, verkstad eller tekniska produkter. Du är kommunikativ, engagerad och trivs i en roll där du får kombinera struktur med kreativ problemlösning.
Du har troligen ett tekniskt intresse, gillar maskiner och verktyg och tycker att det är roligt att hitta rätt lösning för varje kund.Dessutom är du:
Initiativrik, noggrann och målinriktad
En lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap
Flexibel och lösningsorienterad med ett öga för detaljer
Bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska
Van vid att arbeta i Office-paketet, Adobe och CRM-system
Har du en teknisk utbildning i grunden eller motsvarande erfarenhet, och körkort för personbil så är det ett stort plus.
I den här rekryteringen samarbetar Halsäng Stängsel AB med Nexer Recruit, får du tjänsten kommer du att anställas av Halsäng Stängsel AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Stefan Larsson via e-post: stefan.larsson@nexergroup.com
vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-01-07.

OM HALSÄNG STÄNGSEL AB
Halsang Company grundades 1971 av Thorbjörn Övergard, och handlade initialt endast med produktion av vävt trådnät. 1986 övertogs företaget av sonen Jan-Olof Övergard som är företagets nuvarande ägare och VD. 2011 fattade Halsang beslutet att investera i en ny produktionsanläggning i Polen nära Krakow. 2015 började Halsang växa sin verksamhet steg för steg utanför hemmamarknaderna Sverige och Norge. Idag säljs och installeras Halsang-produkter på marknaderna i Västeuropa. Halsang föredrar sina produkter framför utvalda installationsföretag, som har kunskap och kapacitet att installera och underhålla produkterna på ett bra sätt. Så ansöker du
