Innesäljare till Häggvik
Cramo AB / Säljarjobb / Sollentuna Visa alla säljarjobb i Sollentuna
2025-10-16
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som innesäljare är ditt huvuduppdrag att stärka Cramos försäljning och uthyrning av produkter och tjänster med fokus på den lokala marknaden. Du är ett naturligt bollplank för kunden, ger bra service och introducerar kunden till hela vårt sortiment av produkter, tjänster och digitala hjälpmedel. Du arbetar i tätt samarbete med dina kollegor, allt för att hitta den bästa lösningen. Du jobbar både med befintliga kunder och till viss del aktivt med att kontakta nya kunder.
Vi söker dig som älskar försäljning, att ha kundkontakt och som gärna arbetar aktivt med att skapa affärer. Du är en positiv och glad person som trivs i mötet med människor och drivs av att hitta lösningar som gör skillnad för kunden.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sitt fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
• B-körkort
• God datorvana
• Kommunicerar väl på svenska och engelska
• Erfarenhet av att jobba med försäljning och brinner för att ro affärer i hamn
• Skapar goda relationer och samarbetar gärna med andra
Har du sedan tidigare erfarenhet av byggbranschen och från en roll med kundbemötande är det meriterande. Det är även ett plus om du har maskinkunskap och branscherfarenhet
Som person är du:
• Öppen, ansvarsfull och strukturerad
• Lösningsorienterad och gillar att ta tag i kundsituationer
• Proaktiv - du föreslår gärna bättre lösningar för kunden
• Van att hantera stressiga situationer med fokus på kundens behov
• Noggrann med god detaljförståelse som bidrar till hög kundnöjdhet
Nyfiken och villig att lära dig våra produkter och utvecklas tillsammans med oss
Urvalet sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan utsatt datum. Vi tillämpar alkohol- och drogtest för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla. För att alla ska få samma chans till en rättvis process använder vi oss av en personlighetstest i rekryteringsprocessen. Vi arbetar med att öka vår mångfald och välkomnar alla typer av sökanden. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta depåchef Mikael Pettersson på telefonnummer +46761298094
