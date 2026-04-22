Innesäljare Prenumeration B2B centralt i Lund
2026-04-22
Om du är intresserad av att utvecklas inom försäljning och är redo att ta nästa steg - då är vi arbetsplatsen för dig. Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav utan vi tror att du har ambitionen att bli en framgångsrik säljare. Vi söker nu säljare till våra kontor i Lund.
I din roll kommer du till en början arbeta mot nya kunder och på sikt även med en viss del befintliga inom näringslivet och offentlig sektor via telefon. Vi levererar strategisk kunskap till våra kunder genom våra nyhetstjänster.
Vi arbetar strukturerat mot tydliga mål och vi förser dig med de verktyg och det stöd du behöver för att utvecklas och lyckas i rollen.
Rollens arbetsuppgifter innebär:
• Att tillsammans med ditt team jobba mot uppsatt mål och budget.
• Att arbeta med uppsökande försäljning.
• Bygga nya relationer och skapa kontakt med kunder via telefon.
• Vara en ambassadör och ansiktet utåt för Pauser Media.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid är placerad på Pauser Medias kontor i Lund. Du kommer att få en fast kollektivavtalsenlig lön och provision.
Om dig
Vi tror att du trivs med att arbeta proaktivt och uppsökande och snabbt kan sätta dig in i kundens verksamhet och förstå dess behov.
• Du har mycket energi
• Du är social och har lätt för att uttrycka dig
• Du är lösningsorienterad och har ett öppet mindset
• Du är tävlingsmänniska som vill nå och överprestera dina mål
• Du är driven, engagerad och har viljan att lyckas
Vi är villiga att investera i dig och lär gärna upp dig inom vårt område. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och är högt motiverad att utvecklas. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• Verktyg och personlig coaching för att du ska utvecklas och lyckas i rollen.
• Fast grundlön enligt kollektivavtal och provision på varje krona du säljer utan tak.
• En familjär företagskultur och engagerade kollegor.
• En central arbetsplats i ljusa lokaler, ett stenkast från Lunds centralstation.
• Friskvårdsbidrag.
• Aktiviteter såsom kickoffer, luncher och tävlingar.
• Heltidstjänst på plats måndag-fredag på kontorstider.
Pauser Media är medieföretaget som levererar strategisk kunskap till våra kunder. Vi ger ut nyhetstjänsterna Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Kontoret finns på Lilla Fiskaregatan 4A, centralt mitt i Lund.
Frågor besvaras av Gina Wallin Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lund".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/ Arbetsplats
