Innesäljare & kundrådgivare
Nordic Home Environment AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-07-13
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Häng med på resan att bygga upp Sveriges första kompletta plattform för hemhälsa
Hemsund är Sveriges första kompletta plattform för hemhälsa. Vi hjälper svenska hushåll att testa vatten, radon, mögel och luftkvalitet och att förstå vad resultatet betyder för dem och deras familj. Vi tror att kunskap om sitt hem är nyckeln till en trygg boendemiljö och precis som en läkare diagnostiserar vi det du inte kan se, förklarar vad det betyder och visar vägen till nästa steg. Hemsund är byggt från grunden och befinner sig i en spännande tillväxtresa, där varje ny kollega får en viktig roll i bolagets framfart.
Om rollen
Som innesäljare och kundrådgivare hos Hemsund blir du en av de röster som hjälper svenska hushåll att förstå sin hemmiljö. Du är våra kunders första kontaktpunkt i våra olika kommunikationskanaler och har en viktig roll i kundernas uppfattning om vårt varumärke. Du ger råd om vilket test som passar kundens hem bäst, förklarar vad ett provsvar betyder, vad nästa steg är och varför det är värt att testa sitt hem. Du arbetar även uppsökande mot nya och befintliga kunder. En central del i rollen är kundnöjdhet och du ansvarar för att bemöta kundomdömen via externa recensionsplattformar och ge feedback tillbaka till organisationen.
Utöver kundkontakten koordinerar du leveranser och håller koll på lagersaldon. Du rapporterar till Operations Manager och blir en nyckelperson i att Hemsunds kunder alltid får ett svar de kan lita på.
Ditt uppdrag
Daglig kundsupport och uppföljning av provsvar via mejl och telefon
Besvara kundrecensioner och förmedla förbättringsförslag internt
Uppsökande kontakt via telefon med nya och befintliga kunder
Leveranskoordinering och löpande lagerhantering
Underhålla och vidareutveckla kundmejlmallar och processdokumentation
Vem är du?
Du är strukturerad och noggrann och är lika bekväm i ett uppsökande säljsamtal som i att lugna en orolig kund. Du tar egna initiativ, trivs med variation och behöver inte bli tillsagd vad som ska göras. Precis som Hemsund är du jordnära och ärlig: du förklarar det som känns komplicerat på ett enkelt sätt, utan att överdriva eller skrämmas.
Vi tror att du har:
1–3 års erfarenhet av innesälj, kundservice, orderhantering eller liknande operativ roll, gärna inom e-handel eller B2C
Vana av kundtjänst-/ärendehanteringssystem (t.ex. Gorgias), Office/Excel och ordersystem
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Erfarenhet från startup eller mindre bolag, samt från hälsa-, test- eller consumerbranschen är meriterande
Vi erbjuder
Hos Hemsund blir du en del av ett litet team med stora ambitioner, där du ser resultatet av ditt arbete på riktigt varje dag. Du bidrar till ett uppdrag som spelar roll: att göra det osynliga i svenska hem synligt, begripligt och åtgärdbart. Vi växer i snabb takt och du är med och formar hur vi gör det.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med månadslön och inleds med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053721-2098337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Home Environment AB
(org.nr 559549-6158), https://karriar.hemsund.se
Västra Storgatan 27A (visa karta
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553 15 JONKOPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemsund Jobbnummer
10000985