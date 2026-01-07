Innesäljare/Mötesbokare
Sortera Group AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-01-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sortera Group AB i Göteborg
, Borås
, Kumla
, Malmö
, Örebro
eller i hela Sverige
Härligt att du hittade hit! Söker du efter ditt nästa steg i karriären?
Vill du vara med på Sorteras tillväxtresa och vara en del av vår fortsatta framgång? Vi söker nu en engagerad innesäljare med stor initiativförmåga som brinner för att skapa hållbara kundrelationer och driva framgångsrika affärer. Om du har tidigare erfarenhet inom försäljning och service, samt vill vara med och utveckla både vårt bolag och våra kunder, då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Låter det som något för dig? Då ska du definitivt läsa vidare!
ArbetsuppgifterSom innesäljare hos oss kommer du att ha en viktig roll i att skapa långsiktiga och framgångsrika relationer med våra kunder. Dina huvudsakliga ansvarsområden blir att bearbeta nya och befintliga kunder via telefon och digitala verktyg för att bibehålla, utveckla och skapa nya affärer. Du blir vår nyckelperson i att värna och utveckla våra mindre och mellanstora kunder.
Du ansvarar för att välkomna och onboarda nya kunder till vårt företag genom att introducera dem till vårt tjänsteutbud och boka möten. Genom att ge dem en positiv start hos oss, säkerställer du en smidig övergång från eventuell tidigare leverantör och ökad kundnöjdhet.
Proaktivt arbeta med att identifiera möjligheter till försäljning och merförsäljning, och arbeta för att öka kundens engagemang och nyttjande av våra tjänster. Du kommer att arbeta med att utveckla kundrelationer och skapa skräddarsydda lösningar som möter deras behov.
Utbilda både befintliga och nya kunder om vår Kundportal. Genom att ge dem en omfattande förståelse för portalens funktioner, underlättar du deras användning och bidrar till ökad kundnöjdhet.
Vi tror på samarbete och då vi arbetar som ett sammansvetsat team förväntar vi oss att du är prestigelös och redo att stötta övriga säljorganisationen när det behövs.
Kan du vara en perfekt match för oss?Vi tror att din personlighet är avgörande för framgång i rollen som innesäljare hos oss. Vi tror att du är en passionerad individ som brinner för att skapa en positiv påverkan och bidra till ett hållbart samhälle.
Du en relationsbyggare som har utmärkta kommunikationsfärdigheter och enkelt kan skapa och upprätthålla goda relationer med både interna och externa intressenter. Kundservice är mycket viktigt för dig och du lägger stor vikt vid att leverera enastående kundservice och se till att våra kunders behov blir tillfredsställda.
Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet inom försäljning eller service.
Du kommer att vara placerad på vårt huvudkontor på Mölndalsvägen i Göteborg tillsammans med säljteamet, inga resor förekommer och arbetet kräver att man är på kontoret mellan 07-16. Du rapporterar till Farshid Vafai som är Försäljningschef. Tillsammans är vi starka och det är med teamets hjälp vi lyckas, du har över tio fantastiska kollegor att dela erfarenheter med. Farshid har lång erfarenhet av försäljning och ledarskap och har varit på Sortera i många år. Med honom som närmaste chef får du en trygg, omtänksam och tydlig ledare som ger dig frihet under ansvar.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och fortsätta vår framgångsresa tillsammans.
Ansökan: Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande. Eventuella frågor besvaras av Farshid Vafai, farshid.vafai@sortera.se
Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller av slutkandidater för att säkerställa kvalitet och trygghet.
Vi samarbetar med utvalda annonseringskanaler och partners och ber därför rekryteringsföretag och säljare att inte kontakta oss. Tack för att ni respekterar vårt arbetssätt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6940434-1777346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sortera Group AB
(org.nr 559051-3288), https://careers.sortera.se
Mölndalsvägen 22 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sortera Jobbnummer
9672363