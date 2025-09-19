Innesäljare Heltid
Pathways Group AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-09-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pathways Group AB i Jönköping
Vill du starta din karriär som säljare så är Pathways ett ställe för dig!
Vi som arbetar på Pathways har en lång erfarenhet av försäljning och ledarskap. Vi har utbildat och format säljare sedan 2012, och vi har en stor expertis inom all typ av försäljning, mötesbokning och kundtjänst vilket gör det enkelt för våra personal att lyckas.
Vi söker dig som är:
Verbal
Målmedveten
God arbetsmoral
Vi erbjuder rätt person:
Fast garantilön med möjlighet till provision samt generösa bonusar.
Kostnadsfri säljutbildning.
Stor möjlighet att utvecklas och göra karriär både inom sälj men även ledarskap
Som anställd hos oss kommer du få en säljutbildning där du lär dig grunden inom försäljning. Där går vi igenom hur man talar med kunder, säljstrategier och alla redskap som behövs för att bli en bra säljare. Efter din säljutbildning får du en produktutbildning gällande den uppdragsgivare du kommer att börja att arbeta för. Vi har av olika uppdragsgivare och något vi är extremt stolt över är att dem vi arbetar för är störst i branschen i sin kategori. Det innebär att som säljare hos oss så har man även möjligheten att på sikt få mer erfarenhet och arbeta för flera olika uppdragsgivare. Vi arbetar även med olika typer av kundbearbetning. Vi arbetar i dagsläget med nya kunder, aktiva kunder samt tidigare kunder - vilket ger våra säljare en stor variation på jobbet.
Vid en eventuell intervju så kommer vi att presentera oss mer ingående, vilka uppdragsgivare vi arbetar med, hur vi arbetar samt vårt lönesystem.
Arbetsplatsen ligger i centrala Jönköping i nya o fräscha lokaler.
Arbetstiderna: Måndag-Fredag 9:00-17:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Mail
E-post: rebecka@pathwaysab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Heltid säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pathways Group AB
(org.nr 559498-1366)
Västa storgatan 10 D (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9516759