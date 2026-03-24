Innesäljare!
2026-03-24
Sjöborgs Maskin söker en innesäljare som vill arbeta i en varierad roll med mycket kundkontakt och korta ledtider från förfrågan till färdig lösning. Du blir en viktig del av flödet från offert till leverans och arbetar med orderhantering, leverantörsdialog, inköp samt lageransvar.
Om rollen
Som innesäljare hjälper du kunder att hitta rätt produkter och säkerställer att beställningar blir korrekta och levereras i tid. Du har daglig kontakt med både kunder och leverantörer och hanterar beställningar via telefon och mejl samt besvarar tekniska frågor.
I rollen ingår även:
• Orderhantering i affärssystem.
• Daglig kontakt med kunder via telefon eller mail för teknisk support.
• Beställa hem varor och följa upp leveranser
• Verksamhet på eget lager, packa utgående leveranser samt administrera inleveranser.
• Delta i inventering, ISO-arbete och i viss mån fakturering
• Vid behov följa med på event och representera Sjöborgs Maskin
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och tycker om att hjälpa kunder vidare till rätt lösning, meriterande om du har en teknisk bakgrund. Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att kommunicera tydligt i både tal och skrift. Du är bekväm med att arbeta i affärssystem och uppskattar samarbete med såväl kunder som leverantörer.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och glatt team där samarbete, flexibilitet och trivsel är viktiga delar av vardagen.
Vi intervjuar löpande, så om du är intresserad - sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7449667-1909588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9815723