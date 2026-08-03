Innesäljare - solceller och lagringsbatterier
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movere Sverige AB i Stockholm
Vill du arbeta med framtidens energilösningar och utvecklas inom försäljning?
Nu söker vi drivna innesäljare som vill arbeta med solceller och lagringsbatterier i en bransch där efterfrågan växer otroligt snabbt.
I rollen arbetar du med varma kunder och inkommande leads.
Din uppgift är att kontakta kunder som redan visat intresse, genomföra behovsanalys och presentera rätt energilösning. Försäljningen sker både via telefon och genom fysiska kundmöten, där fokus ligger på att skapa förtroende och slutföra affären.
Det här är en roll för dig som vill arbeta med försäljning på riktigt - där du får rätt förutsättningar, starka produkter och tydliga möjligheter att utvecklas.
Hos oss får du
Arbeta med varma leads och intresserade kunder
Möjlighet att sälja både via telefon och fysiska möten
Provision utan tak
Tydlig onboarding och produktutbildning
Löpande coaching och stöd i din utveckling
Tydlig karriärtrappa med möjlighet att utvecklas till senior säljare, rådgivare eller teamledare
Ett ambitiöst och familjärt team med högt tempo
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom B2C eller B2B
Är bekväm i telefon och i mötet med kunder
Är resultatinriktad och trivs med att arbeta mot mål
Har ett starkt driv och vill utvecklas inom försäljning
Har ett intresse för energi, solceller eller tekniska lösningar
Erfarenhet inom solceller, energilagring eller elavtal är meriterande men inget krav.
Vill du arbeta i en växande bransch, arbeta med kunder som redan är intresserade och ha möjlighet att bygga en stark karriär inom försäljning?
Ansök idag - intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103)
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
10020288