Inköpschef
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2026-06-03
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Inköpschef till Gällivare kommun
En strategisk ledarroll där du utvecklar framtidens offentliga inköp
Vill du ta ett helhetsansvar för inköp i en kommun i stark utveckling – och samtidigt bidra till samhällsnytta på riktigt?
Gällivare kommun söker nu en engagerad och affärsdriven inköpschef som vill leda och vidareutveckla vår inköpsfunktion i en tid där digitalisering, hållbarhet och strategisk styrning står i fokus.
Om rollenSom inköpschef får du en central roll i kommunen med stort mandat att påverka både arbetssätt och resultat. Du leder inköpsenheten och arbetar nära verksamheterna för att säkerställa effektiva, rättssäkra och affärsmässiga upphandlingar.
Du ingår i ekonomiavdelningen och rapporterar till ekonomichef, med ett brett samarbete över hela organisationen och mot externa aktörer.
Ditt uppdragI rollen ansvarar du för att:
• Leda, utveckla och inspirera medarbetarna inom inköpsenheten
• Säkerställa en effektiv och strategisk inköpsstyrning
• Utveckla processer och arbetssätt
• Driva digitalisering och e-handel
• Ansvara för budget och verksamhet
• Genomföra strategiska upphandlingar
Vi söker dig somDu har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet samt erfarenhet av inköp eller upphandling. Erfarenhet av offentlig sektor och LOU är meriterande.
Som person är du en trygg ledare, kommunikativ, strukturerad och samarbetsinriktad.
Därför ska du välja GällivareHos oss får du arbeta i en kommun med stark framtidstro där ditt arbete gör verklig skillnad.
Vi erbjuder ett utvecklande ledaruppdrag, god arbetsmiljö och attraktiva förmåner.
Om tjänstenHeltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
AnsökanVarmt välkommen med din ansökan med CV i PDF format senast 16/6! Intervjuer sker löpande så sök redan idag!
För mer information kontakta Adecco, Senior Rekryteringskonsult Stefan Wangdell, 076-1384817. Ansöker gör du via http://www.adecco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Stefan Wangdell stefan.wangdell@adecco.se +46761384817 Jobbnummer
9945221