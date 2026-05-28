Inköpsassistenter till Kundcenter i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Gemensam servicefunktion är ett verksamhetsområde inom Regionservice, med uppdrag att leverera tjänster inom områdena ekonomi, HR och kundcenter. Vår målbild är att vi ska göra skillnad och upplevas som en ledande aktör som skapar bästa värde. Våra administrativa processer ska frigöra tid och resurser till Region Skånes kärnverksamhet och därmed nytta för medborgarna i Skåne. Vi ligger i framkant med digitalisering av arbetssätt och bygger upp kunskap om ny teknik som gör det möjligt att automatisera fler administrativa uppgifter. För oss är det avgörande att kunna attrahera och behålla medarbetare som vill utvecklas i linje med vision och värderingar.
Våra kunder är Region Skånes samtliga verksamheter såväl som våra medborgare och vårt mål är att säkerställa kvalitet, enhetlighet och effektivitet i varje kundmöte. Kundcenter är under ständig utveckling och vi får kontinuerligt in nya uppdrag. Idag är vi cirka 120 kollegor som sitter i fräscha lokaler på Medicon Village i Lund. Hos oss får du möjlighet att utveckla både dig själv och verksamheten i stort.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna tre nya inköpsassistenter som vill vara med på en spännande utvecklingsresa tillsammans med oss. Två av tjänsterna är tillsvidareanställningar och en är ett vikariat på sex månader.
Du blir en del av ett engagerat och kompetent team som stödjer cirka 10000 beställare i materialförsörjningen till Region Skånes kärnverksamheter. I rollen ger du operativt stöd genom vägledning och hjälp med att förbereda beställningar utifrån verksamheternas behov.
Arbetet innebär också att du, vid intresse, kan ta ett större ansvar inom sortimentsområdet och bidra till att skapa förutsättningar för samt vidareutveckla materialflödet inom Region Skåne. Rollen utgår från beställarens behov, vilket kräver ett lösningsorienterat och kreativt förhållningssätt, något vi ser som både utvecklande och stimulerande.
Arbetet är förlagt till dagtid på helgfri vardag, med möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en godkänd gymnasieutbildning och goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Du har en god datorvana och känner dig trygg i att arbeta i flera olika IT-system.
Det är särskilt värdefullt om du har erfarenhet av arbete med inköp samt har arbetat inom offentlig verksamhet, då detta är starkt meriterande för rollen. Har du dessutom tidigare erfarenhet av arbete inom vård eller administrativ verksamhet ser vi det som meriterande. Även erfarenhet av materialförsörjning samt kunskap om Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ett plus.
Den vi söker har ett starkt kundfokus och strävar efter att leverera service av hög kvalitet i varje kontakt. En god kommunikativ förmåga kombineras med ett intresse för samarbete och att skapa mervärde för kunden, samtidigt som du motiveras av att nå resultat och bidra till verksamhetens mål tillsammans med kollegor.
För att lyckas i rollen krävs ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt, med gott omdöme i prioriteringar och med bibehållet lugn även under perioder med högt arbetstempo. Arbetet präglas av effektivitet och noggrannhet, och ställer krav på god analytisk förmåga där ett kritiskt förhållningssätt och förmågan att identifiera lösningar bidrar till verksamhetens utveckling. Därtill värdesätts flexibilitet och en förmåga att trivas i en föränderlig miljö med varierande arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327498".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
205 25 MALMÖ
Region Skåne, Regionservice
Sandra Olin, rekryterare 0768-890795
