Inköpsassistent till Vitvaruexperten
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-16
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för inköp och vill ta nästa steg i karriären inom e-handel? Hos Vitvaruexperten får du chansen att utvecklas i en spännande bransch där affär, sortiment och kundnytta möts. Här blir du en del av ett engagerat team som brinner för att erbjuda marknadens bästa vitvaror och hemelektronik – och där din roll gör verklig skillnad i vardagen. Välkommen med din ansökan – vi tillämpar löpande urval.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Som inköpsassistent stöttar du Vitaruexpertens inköpsteam med allt från dagliga beställningar till analys av sortiment. Du arbetar nära både kundtjänst och ekonomi i en roll som präglas av samarbete och eget ansvar. Närmsta teamet består av tre engagerade kollegor som värdesätter struktur och hjälpsamhet.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att stötta inköpsavdelningen med daglig drift, administration och analys för att säkerställa optimal försäljning och lagernivå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lägga dagliga inköp på produkter som saknas i lager
Administrera och sköta försäljningskampanjer på egna sajter
Analysera sortiment och efterfrågan för att optimera lagernivåer
Arbeta med produktuppläggning tillsammans med produktteamet
Hantera frågor från kundtjänst gällande lagersaldo och ersättningsvaror
Genomföra inköpsuppföljning och utreda leveransavvikelser mot faktura
Vi söker dig som
God systemvana och kunskaper i Office-paketet
Förmåga att arbeta strukturerat och administrativt
Analytisk förmåga för att förstå sortiment och efterfrågan
Självgående arbetssätt med hög personlig mognad
Goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom e-handel eller retail
Tidigare erfarenhet av en administrativ roll inom inköp
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUTDKY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10004675