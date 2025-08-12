Inköpsassistent
Cytiva Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala
2025-08-12
Bli del av något större
Är du redo att ta din potential till nästa nivå och göra verklig skillnad inom Life Science, diagnostik och bioteknik?
På Cytiva, ett av Danahers 15 dotterbolag, räddar vårt arbete liv. Hos oss blir du del av en kultur som präglas av gemenskap och tillhörighet där ditt unika perspektiv spelar roll. Med hjälp av Danaher Business System omvandlar vi idéer till konkreta lösningar.
Att arbeta på Cytiva innebär att ligga i framkant av att utveckla nya sätt att förbättra människors hälsa. Våra kunder bedriver allt från grundläggande biologisk forskning till att utveckla innovativa vacciner, nya läkemedel och cell- och genterapier.
På Cytiva får du chansen att utvecklas tillsammans med oss och göra verklig skillnad för människor världen över. Ta chansen att bli del av något större.
Läs mer om Danaher Business System som gör allt möjligt.
I rollen som Inköpsassistent (Purchasing administrator) på Cytiva ansvarar du för att tillhandahålla administrativ och inköpssupport inom avdelningen Resin and Technology R&D.
Denna tjänst är en del av projektkontoret inom Resin and Technology R&D på Cytivas site i Uppsala och kommer att ha ett upplägg som är on-site. Rollen är ett vikariat som sträcker sig fram till december 2026.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Stötta Resins and Technology FoU med administration kring inköp, konsulter, bokningar, budgetuppföljning, mm
Hantera projektordrar i pågående projekt och stötta projektkontoret
Hantera inköp och uppföljning av konsultordrar
Administrera, orderlägg och följa upp investeringar
Administrera mätdonslistan och stötta avdelningarna med uppföljning
Vem du är:
Tidigare erfarenhet av liknande roll inom inköp och administration
Goda kunskaper i MS Office, intresse för att bli SME i Cytivas supportsystem och verktyg
Flytande i tal och skrift i både svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cytiva Sweden AB
(org.nr 556108-1919)
Björkgatan 30 (visa karta
)
751 84 UPPSALA
Cytiva Sverige AB Jobbnummer
9455528