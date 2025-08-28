Inköpare till Terranor AB
2025-08-28
Terranor AB är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster för väginfrastruktur i Norden. Vi utför även mindre mark- och anläggningsarbeten som en del av vår lokala närvaro på olika orter i Sverige.
En viktig nyckel till vår framgång är våra kompetenta och erfarna medarbetare inom vägserviceområdet. Vi letar nu efter en inköpare som vill vara en del av vårt mycket intressanta och utvecklande bolag, där du kommer att ha en stor möjlighet att påverka den framtida utvecklingen.
Terranor AB - Vägunderhåll och Infrastruktur i Norden
Rollen hos oss Som inköpare ansvarar du för ramavtal såväl som projektinköp. Du ingår i ett inköpsteam under ledning av inköpschef med uppgift att tillsammans med övriga inköpare och platsledningen genomföra våra inköpsprojekt i rätt tid, till rätt kostnad och kvalitet. Du involveras redan i anbudsprocessen och följer projekten från start till mål. Din huvudsakliga uppgift är att upphandla leverantörer som kan erbjuda de bästa lösningarna i förhållandet mellan pris och kvalitet, lägsta totalkostnaden för Terranor. En del i uppdraget är att följa upp att leveranser till våra projekt sker i enlighet med överenskomna avtal med leverantörer. Det ingår även att upprätta inköpsbudget för våra projekt och följa projektens kostnader för produkter och tjänster mot inköpsbudget. Du ansvarar för att hålla i inköpsmöten tillsammans med platsorganisationen och leverantör för att säkerställa inköpsavtalets uppfyllelse över tid samt tillsammans med Arbetschef och Platschef genomföra leveransuppföljning med utvalda leverantörer. Vi strävar att utveckla goda och långsiktiga relationer med våra leverantörer. Du bidrar aktivt till att utveckla rollen som Inköpare hos Terranor samt verktyg och systemstöd för inköpsarbetet. Dina erfarenheter Vi söker dig med tidigare erfarenhet av inköp. Det är meriterande om du har erfarenhet av inköpsarbete från statliga och kommunala upphandlingar gällande drift och underhåll eller mark och anläggningsentreprenader. Du har goda kunskaper i AMA samt vana att skriva avtal baserade på AB, ABT och AB-U. Förhandlingsvana är ett krav och vi förväntar oss att du har goda kunskaper i entreprenadjuridik.
Du ska ha mycket goda färdigheter i svenska, både i tal och skrift, samt ha goda kunskaper i engelska. Goda IT-kunskaper, bland annat MS Officepaketet ser vi som en självklarhet. Dina egenskaper Vi söker dig som motiveras av att utveckla och förbättra en verksamhet, samt av att uppnå goda resultat tillsammans med kollegor och leverantörer. Du har en förmåga att skapa och utveckla goda relationer med medarbetare, kollegor och leverantörer. Du uppskattar tydlighet, ärlighet och ordning och reda, vilket även speglar av sig på dig som person. Du ser möjligheter istället för problem.
Du är självgående och drivs at ett högt engagemang med en inställning att vilja göra ditt bästa utifrån varje situation, både i självständigt arbete och tillsammans med andra. Du tycker om att jobba i projektteam och kommunicera med kollegor och leverantörer. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder en arbetsplats med en stark framåtanda. Att se framåt, tänka utanför boxen och vara villiga att förnya oss är en självklarhet. Hos oss är personalen vårt företag och genom deras kompetens säkerställer vi en god framtid för Terranor. Vår kultur präglas av en gemenskap där teamet och teamkänsla är en avgörande faktor för att vi ska nå framgång. Vår ambition är att du ska komma till en arbetsplats där du känner glädje, utvecklas och trivs.
Anställningsform Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.
Plats
Placering är på något av våra platskontor i Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Halmstad, Helsingborg.
På plats 2-3 dagar per vecka.
Resor ingår i tjänsten.
Tillträdesdag
Så fort som möjligt, enligt överenskommelse.
