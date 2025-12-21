Inköpare till Borö i Kalix
OnePartnerGroup Norr AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kalix Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kalix
2025-12-21
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Norr AB i Kalix
, Haparanda
, Luleå
, Övertorneå
, Boden
eller i hela Sverige
Vill du göra verklig skillnad i ett företag med stark framtidstro? Som Inköpare på Borö får du en nyckelroll i en verksamhet som växer och där ditt bidrag märks direkt.
Om rollen
Som Inköpare hos Borö får du ett brett och affärsnära ansvar där du säkerställer att företagets produktion har rätt material, komponenter och tjänster i rätt tid och till rätt kostnad. Rollen innebär att du arbetar nära produktion, ekonomi, planering och konstruktion för att skapa trygga leveransflöden och långsiktiga inköpsstrategier.
I praktiken innebär det att du driver hela inköpskedjan - från behovsanalys och leverantörsdialog till förhandling, avtal och uppföljning. Du arbetar löpande med att utveckla våra leverantörsrelationer, analysera data i affärssystemet och säkerställa att inköp sker enligt Borös kvalitetskrav.
Eftersom rollen ingår i ekonomiorganisationen ingår även att hantera vissa administrativa uppgifter kopplade till ekonomi och dokumentation. Du blir en central del i det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet där du aktivt deltar i strategiska initiativ som bidrar till företagets lönsamhet och konkurrenskraft.Publiceringsdatum2025-12-21Profil
Meriterande
Erfarenhet som inköpare, gärna inom industri, teknik eller tillverkning
Systemvana och trygghet i datadrivna arbetssätt
Strukturerad och analytisk arbetsstil
God förmåga att förhandla villkor och priser
Förståelse för tekniska miljöer och produktion
Förmåga att bygga och vårda leverantörsrelationer
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Vem är du?
Du är en person som trivs lika bra med att arbeta nära detaljerna som att se helheten. Med ett analytiskt och strukturerat arbetssätt skapar du ordning, tydlighet och beslutsunderlag som organisationen kan lita på.
Du har modet och skickligheten att förhandla på ett professionellt sätt och samtidigt bygga hållbara, långsiktiga relationer - både internt och externt. Du drivs av att göra skillnad och vill vara en del av ett bolag där ditt engagemang och din kompetens spelar en avgörande roll för framgången.
Om Borö
Borö är en av Nordens ledande tillverkare av värmeprodukter och specialtankar och har i över 50 år kombinerat ingenjörskunskap med kvalitet och långsiktighet. Verksamheten i Kalix samlar konstruktion, produktion, utveckling och support under samma tak, vilket skapar korta beslutsvägar och goda förutsättningar för samarbete.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med starkt kundfokus, kontinuerlig utveckling och ett genuint engagemang för att leverera hållbara och effektiva värmelösningar.
Övrig information
Start: Kvartal 1 2026Placeringsort: KalixVälkommen med din ansökan senast den 23 februari 2026.
I denna rekrytering samarbetar Borö AB med OnePartnerGroup. Vi tillämpar arbetspsykologiska tester och löpande intag då behovet är stort, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
För frågor om tjänsten, kontakta någon av rekryteringskonsulterna Peter Nilsson Sandlund, 070-549 94 82, peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
eller Johanna Forsell, 072-215 63 08, johanna.forsell@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.boroe.com/ Arbetsplats
BoRö Pannan AB Kontakt
Johanna Forsell johanna.forsell@onepartnergroup.se Jobbnummer
9658326