Inköpare
Wikan Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kristianstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kristianstad
2026-05-29
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vi söker en inköpare till en roll som kombinerar strategiskt och operativt inköpsarbete med ansvar för både svenska och internationella leverantörer.Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Alde International Systems AB är ett världsledande företag inom utveckling och tillverkning av vattenburna värmesystem för husvagnar och husbilar. Företaget har sitt huvudkontor och sin produktion i Färlöv utanför Kristianstad samt verksamhet i bland annat Tyskland, Storbritannien och USA. Alde är känt för sina energieffektiva och komfortinriktade värmesystem som används i fritidsfordon över hela världen.Arbetsuppgifter
I denna roll söker vi dig som vill vara med och bygga starka leverantörssamarbeten, effektivisera och utveckla våra inköpsprocesser samt bidra till vår fortsatta framgång! Rollen innebär att du ska:
• Utveckla och etablera långsiktiga leverantörsrelationer, både i Sverige och internationellt.
• Ansvara för leverantörsutvärderingar och löpande uppföljning.
• Förhandla, upprätta och följa upp avtal.
• Identifiera och utvärdera leverantörer för att säkerställa att rätt material, komponenter och tjänster köps in i rätt tid, med rätt kvalitet och till bästa möjliga kostnad.
• Genomföra avrop, hantera ordererkännanden och följa upp leveranser.
• Delta i produktutvecklingsprojekt med ansvar för att identifiera leverantörer och säkerställa material- och komponentförsörjning.
• Arbeta nära planering och produktion för att möta verksamhetens behov av leveransprecision och kvalitet.
• Optimera lagernivåer, lagervärde och leveranstider med stöd av relevanta KPI:er.
Du rapporterar till Supply Chain Manager och har ca 10-20 resdagar per år.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet från en bred inköpsroll i producerande verksamhet. Du har eftergymnasial utbildning inom inköp, teknik eller motsvarande och är van att arbeta analytiskt med siffror och underlag. Du arbetar självständigt, har god systemvana och erfarenhet av affärssystem - vi använder Monitor. Vi ser gärna att du drivs av att utveckla arbetssätt, skapa effektivitet och har ett genuint teknikintresse.
I rollen kommunicerar du dagligen på engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i tyska är meriterande.
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, jordnära och analytisk, med förmåga att tänka logiskt och se helheten. Du arbetar proaktivt, tar initiativ och är öppen för nya arbetssätt. Du är en skicklig förhandlare som kommunicerar professionellt och bygger goda relationer i en öppen, prestigelös och lagorienterad miljö.
Information och kontakt
• Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Färlöv.
• Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning.
• Sista ansökningsdag är 14 juni 2026. Urval sker löpande.
I den här rekryteringen samarbetar Alde med Wikan. Din ansökan tas emot via www.wikan.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist, 044-590 65 12.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Alde International Systems AB Kontakt
Sara Kvist sara@wikan.se 044-590 65 12 Jobbnummer
9936399