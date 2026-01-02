Inköpare
2026-01-02
Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Vill du arbeta i en varierad roll där du får kombinera kundkontakt, materialbedömning och miljöfokus - i ett anrikt familjeföretag med stark ställning i branschen? Då kan du vara den vi söker!
Aktiebolaget Hallquist Återvinning i Kil söker nu en engagerad och serviceinriktad medarbetare till sitt team.Dina arbetsuppgifter
Rollen är bred och består till stor del av att:
Besvara inkommande samtal och mejl
Använda våra interna verktyg för att ta fram priser och offerter
Kontrollera inköpt material eller besiktiga inkommande material från kunder
Räkna på rivningsprojekt ute på fältet
Besöka kunder för att värdera och prissätta material de vill sälja
Tjänsten är inte ett rent skrivbordsjobb - du kommer att röra dig både ute och inne, vilket gör arbetet både omväxlande och praktiskt.
Vi söker dig som
Du har ett trevligt och professionellt bemötande - kundkontakt är en central del av jobbet
Talar och skriver flytande svenska, och klarar av grundläggande kommunikation på engelska.
Har grundläggande datorvana
Har goda matematiska kunskaper - prissättning och projektkalkylering är en viktig del av arbetet
Har gärna erfarenhet av miljöfrågor och miljöcertifiering
B-körkort är ett krav
Vår rekryteringsprocess
Är du redo för att ta dig an en utmaning tillsammans med oss? Tveka inte att söka, vi tillämpar snabb tillsättning av tjänsten, sök jobbet redan idag!
Information om företaget
Hallquist är ett familjeföretag grundat 1929 och drivs idag av fjärde generationen. Vi är 20 anställda och omsätter cirka 200 miljoner kronor per år. Med snart 100 års erfarenhet i branschen är vi stolta över vår historia, vårt engagemang och det förtroende vi byggt upp hos både kunder och samarbetspartners. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001 och vi strävar alltid efter att ligga i framkant inom hållbarhet och kvalitet.
Bli en del av IndustriSupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Ersättning
Hanna Sjöblom hanna.sjoblom@industrisupport.com +46 70 515 00 74
