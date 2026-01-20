Inkonst söker barassistent
2026-01-20
Inkonst söker en barassistent som vill vara med och utveckla vår barverksamhet och arbeta nära vår driftchef. Rollen passar dig som har erfarenhet av bararbete, är initiativtagande och trivs med att ta ansvar i en kreativ och händelserik miljö.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Arbetsleda och stötta barpersonalen under arrangemang
Introducera och träna upp ny barpersonal
Ansvara för beställningar, inventeringar och sortiment
Säkerställa att barerna är uppdaterade med rätt utrustning och god arbetsmiljö
Arbeta i service under merparten av arbetstiden
Kunna arbeta minst tre klubbpass per månad
Bidra till struktur, logistik och kvalitet i den dagliga driften av barernaOm tjänsten
Omfattning: 50 %
Start: Snarast möjligt
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Kvällar och helger i samband med arrangemang
Säsongsvariation: Arbetet följer säsong och innebär flex
Du blir en del av ett engagerat team och arbetar nära driftchef och restaurangverksamheten
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bar- eller servicearbete, gärna i en arbetsledande funktion
Är strukturerad, självgående och trygg i att ta ansvar
Trivs i ett högt tempo och motiveras av att arbeta med människor
Har en lösningsorienterad och prestigelös inställningSå ansöker du
Skicka cv + personligt brev till desiree@inkonst.com
Vi kallar till intervju löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: desiree@inkonst.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkonst
Bergsgatan 29 (visa karta
)
214 22 MALMÖ Arbetsplats
Inkonst Kontakt
Driftansvarig
Desirée Kallenberg desiree@inkonst.com Jobbnummer
9695339