Ingenjörer inom Stridsfordon 90
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
Är du teknisk erfarenhet och söker en tjänst där du gör verklig skillnad? Då kan du vara en av de ingenjörer vi söker som vill vara med i vårt arbete med driva utvecklingen av Stridsfordon 90 framåt. Hos oss får du vara delaktig i projekt som sträcker sig över hela livscykeln - från behov och krav till leverans och uppföljning - och bidra till lösningar som stärker både Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Du arbetar i nära samarbete med kollegor, användare och leverantörer, och får samtidigt möjlighet att utveckla både din kompetens och våra arbetsmetoder.Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som ingenjör kommer du att arbeta med Stridsfordon 90, ett system som har stor betydelse idag och som utvecklas vidare för att möta framtidens behov. Du är delaktig i att vidareutveckla och anpassa det kompletta stridsfordonssystemet - dess ingående fordon och dess underhållssystem.
Arbetsuppgifterna omfattar hela kedjan från att ta fram tekniska krav vid upphandlingar till att följa upp, granska och verifiera leverantörernas arbete. Du kommer också ha nära kontakt med användarna för att förstå deras behov och bidra med lösningar som gör skillnad i deras vardag.
Hos oss får du arbeta i projekt som varierar i omfattning och komplexitet, vilket ger goda möjligheter att både fördjupa och bredda din kompetens. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor, Försvarsmakten och leverantörer. Dessutom får du vara med och utveckla arbetsmetoder och bidra till kunskapsspridning inom organisationen.
Tjänsterna är placerade i Stockholm. Tjänsteresor förekommer, såväl inrikes som utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant gymnasieexamen samt några års relevant arbetslivserfarenhet, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Du behöver vara van att använda olika administrativa system som en del av ditt arbete och har goda kunskaper i MS Office-paketet. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har relevant officers-, högskole- eller civilingenjörsutbildning. Det gäller även om du har en civil eller teknisk militär utbildning inom fordonssystemområdet eller har tidigare erfarenhet som försvarsmaktsingenjör. Vi ser positivt på om du har relevant erfarenhet av arbete i tekniska projekt eller med kravställning, upphandling och verifiering av tekniska system. Har du erfarenhet eller dokumenterad kunskap om militära system, systemutformning eller konfigurationsledning är det en fördel. Önskvärt men inget krav är kunskap om upphandling enligt LOU och LUFS.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du är självgående, tar egna initiativ och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete. För att lyckas och trivas behöver du vara en person som arbetar motiverat till dess att projekt är avslutade eller till att förväntat resultat är uppnått. Du har en god förmåga att se och förhålla dig till din egen roll i olika situationer och reflekterar över saker på ett adekvat sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Sektionen för Stridsfordon 90 ansvarar för att anskaffa, vidmakthålla, vidareutveckla och avveckla Försvarsmaktens Stridsfordon 90-system. Verksamheten bedrivs i projektform i nära samarbete med Försvarsmaktens staber och förband, andra enheter inom FMV samt svensk och utländsk industri. Delar av arbetet genomförs i internationell samverkan med FMV:s motsvarighet i andra länder.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Magnus Hellgren via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
