Ingenjör till ledningsstödsystem för drönare
2025-08-18
Är du ingenjör med erfarenhet av sambands- eller informationssystem? Är du strukturerad och har god samarbetsförmåga? Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige, våra allierade och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.
I rollen som ingenjör kommer du delta i arbetet med att utveckla och vidmakthålla sambandslöningar och sensorer för underrättelse- och bearbetningsstödsystem för taktiska drönare. Det markbaserade tekniska systemet består av sambands- och informationssystem och sensorer som ska fungera tillsammans med drönare och markbaserade förband. Du kommer arbeta med kravställning, integration, konfigurationsledning, testning och underhåll av dessa system.
Vidare arbetar du med att planera och genomföra tekniska utredningar och utveckla tekniska lösningar som följer den senaste utvecklingen inom området. Du kommer ha nära samarbete med produktledare, projektledare, ingenjörer och relevanta kompetenser inom området.
Tjänsten är placerad i Stockholm, resor förekommer både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig en utbildning som civil-/högskoleingenjör, systemvetare eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har relevant erfarenhet av sambands- eller informationssystem samt projektarbete. Har du erfarenhet av militära sambands- eller informationssystem är det meriterande.
Du besitter kunskap om IP-baserad kommunikation och har erfarenhet inom något av områdena systems engineering, integrated logistics support, informationssäkerhet, konfigurationsledning, systemsäkerhet eller kravhantering. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vårt projektorienterade arbetssätt bygger på gott samarbete. Det gäller såväl inom FMV som tillsammans med andra verksamheter, organisationer och FMV leverantörer och därför krävs god samarbetsförmåga. Vidare har du en förmåga att planera, organisera och strukturera ditt arbete och arbetar bra tillsammans med andra. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandarder. Rätt person är viktigt för oss, därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde ledningssystemmateriel som ansvarar för de ledningssystem som används av Försvarsmakten, exempelvis informationssystem, försvarets telenät och mobila kommunikationssystem.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-08-18.
Bra att veta
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Fabian Hedén via FMV:s växel: 08-782 4000.
vid frågor om rekryteringsprocessen.
