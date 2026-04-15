Ingenjör med fokus på systemsäkerhet
2026-04-15
Är du en analytisk ingenjör som drivs av att förstå helheten i komplexa system och som vågar stå stadigt när säkerheten kräver det? Hos vår kund får du en nyckelroll där ditt arbete direkt påverkar tryggheten i tekniska produkter. Vi söker dig som ser systemsäkerhet snarare som ett kall än bara ett jobb och som vill göra verklig skillnad i en högteknologisk och samhällsviktig miljö.
OM TJÄNSTEN:Vår kund utvecklar några av världens mest avancerade system för försvar och säkerhet, där varje komponent måste samverka felfritt under de mest extrema förhållanden. Som systemsäkerhetsingenjör kliver du in i ett sammanhang där avancerad teknik möter rigorösa krav, och du blir en del av en verksamhet som präglas av både innovation och ett stort ansvar. Du kommer att tillhöra en välkomnande grupp med stor spridning i ålder, kön och erfarenhet, vilket skapar en dynamisk och lärorik arbetsmiljö där kunskapsutbyte står i fokus. Rollen innebär ett tätt samarbete med olika utvecklingsteam där du agerar som den oberoende rösten som säkerställer att inga kompromisser görs med säkerheten. Här ges du möjligheten att växa i en stabil organisation som värdesätter långsiktighet och teknisk mognad, med placering i antingen Karlstad eller Karlskoga.Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera och analysera risker på systemnivå i komplexa tekniska produkter
Utvärdera konsekvenser av förändringar i delsystem för att säkerställa att helheten förblir säker
Säkerställa att alla produkter uppfyller strikta säkerhetskrav och internationella regelverk
Dokumentera säkerhetsanalyser och förmedla tekniska risker till relevanta intressenter inom organisationen
VI SÖKER DIG SOM:Har en civilingenjörsexamen eller motsvarande inom maskinteknik, elektronik, elektroteknik eller industriell ekonomi
Besitter en stark analytisk förmåga och har ett genuint intresse för riskanalys och säkerhetsmetodik
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, då rollen innebär kontakt med många olika parterDet är inget krav men ses som meriterande om du:
Har erfarenhet av att arbeta mot specifika säkerhetsstandarder eller regelverkSom person är du:
Bekväm med att fungera som en konstruktiv "bromskloss" och kan stå upp för dina analyser och bedömningar
Driven av att förstå hur varje liten del påverkar den stora helheten
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Då vår kund verkar inom försvarsindustrin kommer du behöva genomgå en säkerhetsprövning om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Karlstad eller Karlskoga
Rekryteringsansvarig: Stina Hed, stina.hed@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
