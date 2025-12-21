Ingenjör inom produktutveckling
Är du i början av din ingenjörskarriär och vill utvecklas inom produktutveckling i en kreativ och tekniskt avancerad miljö? Här blir du en del av ett innovativt företag som skapar produkter till automatiserade lösningar för framtidens industri. Du får arbeta nära produkten, från idé och prototyp till färdig lösning, i ett team som värdesätter nyfikenhet, teknisk kompetens och skaparglädje. Vänta inte med att söka - urvalet sker löpande och intresset för tjänsten är stort!
Information om företaget
Vi samarbetar med ett teknikbolag med en stark position på den globala marknaden. Företaget utvecklar avancerade produkter till automatiserade system. De har varit marknadsledande inom sitt område i över 20 år och arbetar kontinuerligt för att ligga i framkant när det gäller innovation och kvalitet!
I deras moderna utvecklingscenter norr om Stockholm arbetar ett passionerat ingenjörsteam med konstruktion, testning och produktutveckling i en miljö där innovation och precision står i centrum. Här har du tillgång till avancerade verktyg som 3D-skrivare och testutrustning som gör det möjligt att snabbt omsätta idéer till prototyper.
Information om tjänsten
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta hos kundföretaget under de första 6 månaderna. Intentionen är att du därefter erbjuds en anställning direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord, och alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
Du erbjuds:
En utvecklande roll där du får följa hela produktutvecklingskedjan, från idé till färdig produkt
Arbete i en högteknologisk miljö med moderna verktyg och testutrustning
En trygg och långsiktig arbetsgivare med familjär kultur och låg hierarki
Möjlighet att växa inom ett globalt teknikbolag med stark framtidstro
Som ingenjör inom produktutveckling kommer du att arbeta med att utveckla och testa nya produkter och komponenter till automatiserade lösningar. Du deltar i hela processen, från tidiga koncept och konstruktion till testning och utvärdering av prototyper.
Du arbetar nära både projektledare och teknisk ledning i korta utvecklingssprintar, där du får möjlighet att påverka och bidra med nya idéer. Rollen är praktisk och kreativ där du själv får bygga, testa och utvärdera dina konstruktioner och idéer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion och utveckling av nya komponenter i CAD
Framtagning och test av prototyper
Deltagande i produkt- och projektmöten
Teknisk dokumentation och förbättringsarbete
Samarbete med leverantörer och kollegor
Vi söker dig som:
Är i början av din ingenjörskarriär och har ca 0-5 års arbetslivserfarenhet
Har en ingenjörsutbildning inom ett relevant område, såsom mekatronik, maskinteknik eller produktutveckling
Har ett brinnande intresse för teknik och konstruktion - gärna egna projekt hobbyverksamhet
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har erfarenhet av CAD-program (t.ex. SolidWorks eller liknande)
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas i rollen. Du är nyfiken, kreativ och trivs i miljöer där du får arbeta praktiskt med teknik. Samarbete och kommunikation faller sig naturligt för dig, och du uppskattar att vara en del av ett team där idéer uppmuntras och beslut fattas nära utvecklingen.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Norr om Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
